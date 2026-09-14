Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Βαθύς μεσογειακός κυκλώνας πλήττει Ιταλία, Μάλτα, Λιβύη και Ελλάδα

Snapshot Ένας βαθύς μεσογειακός κυκλώνας αναπτύχθηκε στην κεντρική Μεσόγειο, μεταξύ Σικελίας, Τυνησίας και Μάλτας.

Το σύστημα μετατοπίζεται ανατολικά/νοτιοανατολικά και θα επηρεάσει το Ιόνιο Πέλαγος, τη Λιβύη και την Ελλάδα.

Οι πιο έντονες επιπτώσεις στην Ελλάδα αναμένονται μεταξύ 15 και 16 Σεπτεμβρίου.

Αναμένονται καταιγίδες, καταστροφικά κύματα και καταρρακτώδεις βροχές στην περιοχή.

Η μετεωρολογική κατάσταση στην περιοχή βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής. Snapshot powered by AI

Ένα έντονο και απειλητικό σύστημα χαμηλής πίεσης αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην καρδιά της κεντρικής Μεσογείου, συγκεκριμένα στο θαλάσσιο κανάλι μεταξύ Σικελίας , Τυνησίας και νήσου Μάλτας.

Σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους του meteoweb, η ανάλυση των τελευταίων δορυφορικών παρατηρήσεων για τον καιρό δείχνει την ταχεία οργάνωση ενός βαθέος μεσογειακού κυκλώνα που χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακή δραστηριότητα μεταφοράς, με έντονα αναγεννητικές συστάδες καταιγίδων γύρω από τον κεντρικό άξονα χαμηλής πίεσης.

Τις επόμενες ώρες σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ολόκληρο το περιστροφικό σύστημα θα τείνει να μετατοπιστεί προοδευτικά ανατολικά/νοτιοανατολικά, τοποθετώντας την κινητήρια δύναμή του πάνω από το ανοιχτό Ιόνιο Πέλαγος. Η δίνη στοχεύει απευθείας στη Λιβύη και την Ελλάδα , όπου αναμένονται οι πιο έντονες επιπτώσεις μεταξύ αύριο, Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου , και Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου .

Η πορεία του συστήματος θα αφήσει πίσω της ένα ίχνος καταιγίδων, καταστροφικών κυμάτων και καταρρακτωδών βροχοπτώσεων, θέτοντας τη θαλάσσια λεκάνη στο επίκεντρο της παγκόσμιας μετεωρολογικής προσοχής.

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