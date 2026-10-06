Χανιά: Γυναίκα συνελήφθη για κατασκοπεία - Έβγαζε φωτογραφίες στη Σούδα
Η γυναίκα εντοπίστηκε να φωτογραφίζει στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Σούδα
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- Μία 37χρονη Αμερικανίδα συνελήφθη στα Χανιά για κατασκοπεία λόγω φωτογράφισης στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Σούδα.
- Η γυναίκα βρέθηκε να φωτογραφίζει τις εγκαταστάσεις του Ναυστάθμου και συνελήφθη όταν έγινε αντιληπτή από τις αρχές.
- Κατασχέθηκαν τρεις φωτογραφικές μηχανές με υποδοχή τρίποδου, φακοί και έξι φίλμ από την κατοχή της.
- Η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη και ορίστηκε τακτική δικάσιμος για την υπόθεση.
Συνελήφθη στα Χανιά το απόγευμα της Κυριακής, 4 Οκτωβρίου, μία 37χρονη γυναίκα αμερικανικής καταγωγής, με την κατηγορία της κατασκοπείας.
Σύμφωνα με το zarpanews.gr, η γυναίκα φέρεται να βρισκόταν στην περιοχή της Σούδας και να φωτογράφιζε τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ναυστάθμου και όταν έγινε αντιληπτή, εντοπίστηκε από τις αρχές και συνελήφθη.
Στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 φωτογραφικές μηχανές με υποδοχή τρίποδου, φακοί και έξι φίλμ.
Η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη, ενώ γα την υπόθεση ορίστηκε τακτική δικάσιμος.
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