Ντοκιμαντέρ για δολοφόνους την έκανε να υποψιαστεί: Διαγνώστηκε με διαταραχή «αναζήτησης προσοχής»

Μια τηλεοπτική εκπομπή ήταν η αφορμή για να αρχίσει η Ντέιζι Μπελ να αναρωτιέται αν κάποιες συμπεριφορές που επαναλάμβανε επί χρόνια είχαν μια βαθύτερη εξήγηση.

Η 28χρονη από το Ουισκόνσιν παρακολουθούσε ένα επεισόδιο της εκπομπής Deadly Women, όταν άρχισε να αναγνωρίζει ορισμένα μοτίβα συμπεριφοράς που της ήταν ιδιαίτερα οικεία. Στην συνέχεια μίλησε στον ψυχίατρο της και έτσι τον Αύγουστο του 2024 διαγνώστηκε με ιστριονική διαταραχή προσωπικότητας (HPD), μια διαταραχή που χαρακτηρίζεται από επίμονη ανάγκη για προσοχή και έντονες συναισθηματικές εκδηλώσεις. Για την Dayzee, αυτό εκφραζόταν κυρίως μέσα από τις προσωπικές και φιλικές της σχέσεις.

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