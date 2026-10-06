Enfield: Για παλιοσίδερα ένα από τα πρώτα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κατασκευάζονταν στη Σύρο το '70

Snapshot Το Enfield 8000 ήταν ένα από τα πρώτα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν στη Σύρο τη δεκαετία του 1970 από την εταιρεία Enfield Neorion του Γιάννη Γουλανδρή.

Το αυτοκίνητο διέθετε ηλεκτροκινητήρα 6 kW, αναπτυσσόταν ταχύτητα έως 80 χλμ/ώρα και είχε αυτονομία 65 χιλιομέτρων με μία φόρτιση.

Περίπου 125 οχήματα παράχθηκαν και πωλήθηκαν κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία, καθώς δεν έλαβαν άδεια πώλησης στην Ελλάδα.

Ένα από αυτά τα σπάνια οχήματα εντοπίστηκε πρόσφατα σε καλή κατάσταση στην περιοχή της Πεύκης, προκαλώντας ενδιαφέρον για τη διατήρησή του.

Το Enfield 8000 θεωρείται ιστορικά σημαντικό και υπάρχει ελπίδα να διασωθεί από συλλέκτες ή μουσεία αντί να καταλήξει στα παλιοσίδερα. Snapshot powered by AI

Πολλά χρόνια πριν τα ηλεκτρικά οχήματα μπουν στην ζωή μας, η Ελλάδα είχε γράψει το δικό της κεφάλαιο στην ιστορία της ηλεκτροκίνησης αφού παρήγαγε ένα από τα πρώτα ηλεκτρικά μοντέλα που κυκλοφόρησαν παγκοσμίως.

Ο λόγος για το μικρό Enfield 8000 που κατασκευαζόταν στην Σύρο την δεκαετία του 1970 από την εταιρεία Enfield Neorion, ιδιοκτησίας του Έλληνα εφοπλιστή Γιάννη Γουλανδρή.

Το αυτοκίνητο ήταν εξοπλισμένο με ηλεκτροκινητήρα ισχύος απόδοσης 6 kW (8 ίππων), ανέπτυσσε ταχύτητα 80 χλμ/ώρα ενώ η αυτονομία του έφτανε τα 65 χιλιόμετρα με μία φόρτιση. Το Enfield 8000 δεν απέκτησε ποτέ άδεια πώλησης στην Ελλάδα και τα περίπου 125 οχήματα που βγήκαν από την γραμμή παραγωγής της Ερμούπολης κατευθύνθηκαν στο εξωτερικό, κυρίως στην Μεγάλη Βρετανία.

Ένα από αυτά τα σπάνια και πρωτοποριακά για την εποχή τους αυτοκίνητα εθεάθη να σέρνεται ρυμουλκούμενο στην περιοχή της Πεύκης. Όπως φαίνεται και σε βίντεο του Mykonos Live TV, ήταν σε καλή κατάσταση για τα χρόνια του και με το μικροσκοπικό του μέγεθος και τις μπαταρίες του σε εμφανές σημείο κέντρισε το ενδιαφέρον όσων το είδαν να περνάει από κοντά τους.

Μάλιστα, μια φωτογραφία του αναρτήθηκε στην σελίδα του Facebook «Ιστορικά Αυτοκινητα». Μια τέτοια αντίκα έχει αναμφίβολα μεγάλη ιστορική αξία και μακάρι το συγκεκριμένο Enfield 8000 να μην καταλήξει για παλιοσίδερα αλλά να ενδιαφερθούν για αυτό είτε κάποιο μουσείο είτε κάποιος συλλέκτης αυτοκινήτων.

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