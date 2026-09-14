Το κόλπο των 10 λεπτών πριν μαγειρέψετε το σκόρδο, που το μετατρέπει σε «υπερτροφή»

Σκόρδο: Πώς να το προετοιμάσετε, για να την μέγιστη πρόσληψη των ευεργετικών του συστατικών.

Newsroom

Το κόλπο των 10 λεπτών πριν μαγειρέψετε το σκόρδο, που το μετατρέπει σε «υπερτροφή»
ΕΥ ΖΗΝ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το σκόρδο δεν μετατρέπεται σε «υπερτροφή» χάρη σε κάποιο μαγικό κόλπο μαγειρέματος. Ωστόσο, ο τρόπος προετοιμασίας επηρεάζει την ποσότητα της αλλικίνης και των σχετικών θειούχων ενώσεων που σχηματίζονται στο μαγείρεμα.

Ο πρακτικός κανόνας είναι απλός: λιώστε ή ψιλοκόψτε το σκόρδο, αφήστε το να «ξεκουραστεί» για περίπου 10 λεπτά και στη συνέχεια μαγειρέψτε το σε χαμηλή φωτιά ή προσθέστε το προς το τέλος του μαγειρέματος.

Γιατί έχει σημασία το λιώσιμο του σκόρδου;

Μια ολόκληρη σκελίδα σκόρδου διατηρεί την αλλιίνη (ένα θειούχο αμινοξύ που βρίσκεται στον φλοιό του σκόρδου και του κρεμμυδιού) και το ένζυμο αλλιινάση (ένα φυτικό ένζυμο, που μετατρέπει άοσμες ενώσεις στις ωφέλιμες χημικές ουσίες με την έντονη οσμή, που βρίσκονται στο σκόρδο και τα κρεμμύδια, όταν τα κύτταρά τους συνθλίβονται) χωριστά.

Το ψιλοκόψιμο, το λιώσιμο ή η σύνθλιψη σπάνε τα φυτικά κύτταρα και φέρνουν αυτά τα δύο στοιχεία σε επαφή. Στη συνέχεια, η αλλιινάση μετατρέπει την αλλιίνη σε αλλικίνη, την έντονη ουσία που ευθύνεται για μεγάλο μέρος της χαρακτηριστικής μυρωδιάς του φρέσκου σκόρδου και για πολλές από τις βιολογικές του δράσεις, που έχουν παρατηρηθεί σε εργαστηριακές μελέτες.

Η θερμότητα μπορεί να απενεργοποιήσει την αλλιινάση προτού προλάβει να σχηματιστεί σημαντική ποσότητα αλλικίνης. Η ίδια η αλλικίνη είναι επίσης ασταθής και διασπάται γρήγορα σε άλλες θειούχες ενώσεις. Γι' αυτόν τον λόγο, η προετοιμασία μεταβάλλει τη χημική σύσταση του σκόρδου.

σκορδο

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος προετοιμασίας του σκόρδου;

Μια πρακτική μέθοδος είναι η εξής:

  1. Καθαρίστε το σκόρδο.
  2. Λιώστε το ή ψιλοκόψτε το καλά.
  3. Αφήστε το να παραμείνει σε θερμοκρασία δωματίου για περίπου 10 λεπτά.
  4. Προσθέστε το στο φαγητό.

Προτιμήστε σύντομο μαγείρεμα σε χαμηλή φωτιά, όταν είναι εφικτό, ή προσθέστε το κοντά στο τέλος της διαδικασίας.

Ο «κανόνας των 10 λεπτών» προέρχεται από πειραματικές έρευνες που έδειξαν ότι, αφήνοντας το λιωμένο σκόρδο να παραμείνει εκτός πριν από τη θέρμανση, παρατηρήθηκε μεγαλύτερη βιολογική δραστικότητα σε σύγκριση με τη θέρμανση αμέσως μετά την προετοιμασία. Σε πείραμα με ζώα, η θέρμανση σε φούρνο μικροκυμάτων για 60 δευτερόλεπτα μείωσε σημαντικά τη δραστηριότητα που σχετίζεται με την αλλιινάση, ενώ η παραμονή του λιωμένου σκόρδου για 10 λεπτά πριν από τη θέρμανση διατήρησε εν μέρει τη συγκεκριμένη δράση.

Είναι το ωμό σκόρδο πιο υγιεινό από το μαγειρεμένο;

Το ωμό, λιωμένο σκόρδο προσφέρει τις καλύτερες προϋποθέσεις για τον σχηματισμό αλλικίνης, καθώς η αλλιινάση δεν έχει υποστεί αλλοίωση από τη θερμότητα. Αυτό δεν καθιστά το μαγειρεμένο σκόρδο ανθυγιεινό. Το σκόρδο περιέχει πολλές ενώσεις πέρα από την αλλικίνη, και ένα μέρος της αντιοξειδωτικής του δράσης μπορεί να διατηρηθεί και μετά τη θέρμανση.

Επιπλέον, το μαγείρεμα κάνει τη γεύση του σκόρδου πιο ήπια και πιο εύκολα ανεκτή για πολλούς ανθρώπους. Ένας πρακτικός συμβιβασμός είναι να μαγειρεύετε το σκόρδο για πιο προσιτή γεύση, αλλά να προσθέτετε λίγο λιωμένο σκόρδο (αφού το αφήσετε πρώτα να «ξεκουραστεί») προς το τέλος του μαγειρέματος.

σκορδο

Μετατρέπει αυτό το σκόρδο σε «υπερτροφή»;

Ο όρος «υπερτροφή» (superfood) αποτελεί όρο μάρκετινγκ και όχι ιατρική ταξινόμηση. Το σκόρδο είναι μια θρεπτική τροφή, που περιέχει βιολογικά ενεργές ενώσεις θείου, ωστόσο καμία μέθοδος προετοιμασίας δεν έχει αποδειχθεί, μέσω κλινικών δοκιμών σε ανθρώπους, ότι το μετατρέπει σε θεραπεία ή ότι εγγυάται προστασία από ασθένειες.

Οι έρευνες σχετικά με το σκόρδο και τα συμπληρώματα σκόρδου υποδεικνύουν μια μέτρια μείωση της LDL χοληστερόλης και, ενδεχομένως, της αρτηριακής πίεσης σε ορισμένα άτομα. Τα στοιχεία που αφορούν τα οφέλη για το ανοσοποιητικό σύστημα είναι πολύ πιο περιορισμένα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι μελέτες σε συμπληρώματα ή εκχυλίσματα δεν αποδεικνύουν ότι η μεγιστοποίηση της αλλικίνης σε μια σκελίδα σκόρδου κατά το μαγείρεμα στο σπίτι επιφέρει τα ίδια κλινικά αποτελέσματα.

Επομένως, τα ισχυρότερα στοιχεία αφορούν τη χημική διαδικασία:

  • η σύνθλιψη ενεργοποιεί την αλλιινάση
  • η αναμονή επιτρέπει τον σχηματισμό περισσότερης αλλικίνης
  • η παρατεταμένη έκθεση στη θερμότητα περιορίζει αυτή τη διαδικασία

Παραμένει αβέβαιο κατά πόσο η τεχνική της αναμονής των 10 λεπτών προσφέρει επιπλέον μακροπρόθεσμα οφέλη για την υγεία των ανθρώπων.

Ποιοι πρέπει να είναι προσεκτικοί με το σκόρδο;

Η κατανάλωση σκόρδου ως μέρος της διατροφής θεωρείται γενικά ασφαλής, ωστόσο το ωμό σκόρδο μπορεί να προκαλέσει καούρα, κοιλιακή δυσφορία, αέρια ή ναυτία.

Τα συμπληρώματα σκόρδου ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο αιμορραγίας και να αλληλεπιδράσουν με φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των αντιπηκτικών.

Τα συμπληρώματα υψηλής συγκέντρωσης δεν πρέπει να θεωρούνται ισοδύναμα με το σκόρδο, που χρησιμοποιείται στην μαγειρική.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι προτιμότερη η χρήση πρέσας σκόρδου από το ψιλοκόψιμο;

Και οι δύο μέθοδοι καταστρέφουν τη δομή της σκελίδας και ενεργοποιούν την αλλιινάση. Η σύνθλιψη μπορεί να σπάσει ταχύτερα περισσότερα κύτταρα, αλλά το καθοριστικό βήμα είναι το σπάσιμο της σκελίδας πριν από τη θέρμανση και η παροχή χρόνου στο ένζυμο για να δράσει.

Συμπέρασμα

Για να διατηρήσετε σε μεγαλύτερο βαθμό τη δυνατότητα του σκόρδου να παράγει αλλικίνη, λιώστε ή ψιλοκόψτε το και περιμένετε περίπου 10 λεπτά πριν το μαγειρέψετε. Το ήπιο μαγείρεμα και η προσθήκη του προς το τέλος της διαδικασίας μπορεί να βοηθήσει.

Ωστόσο, το βασικότερο δίδαγμα είναι να μην αντιμετωπίζετε το σκόρδο ως φάρμακο: ο τρόπος προετοιμασίας μπορεί να βελτιστοποιήσει τη χημική του σύσταση, αλλά η συνολική διατροφή είναι πολύ πιο σημαντική για την μακροπρόθεσμη υγεία.

Πηγές:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:27ΕΥ ΖΗΝ

Το κόλπο των 10 λεπτών πριν μαγειρέψετε το σκόρδο, που το μετατρέπει σε «υπερτροφή»

20:21LIFESTYLE

Τέο Τζέιμς: Ο βασικός υποψήφιος για τον νέο James Bond είναι Έλληνας και δοκιμάζει μπακλαβά και ούζο - Δείτε βίντεο

20:19ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: 5χρονος δέχθηκε επίθεση από τσακάλι στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά

20:05ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Φωτιά σε διαμέρισμα - Άμεση η επιχείρηση της Πυροσβεστικής

20:04ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ: Ρισκάρει την ιδιωτικότητα της οικογένειας με την ανάρτηση βίντεο στα social media

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Εσπευσμένα από τη Σκόπελο στο νοσοκομείο Βόλου 8χρονος – Έπαθε δηλητηρίαση

19:57ΚΟΣΜΟΣ

Νέα τουρκική πρόκληση 104 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή: Ελληνικές σφαγές και καταστροφές

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Έρευνα αν του είχε γίνει μέθη - Πώς φτάσαμε σε αναβάθμιση της κατηγορίας για τους δύο γιατρούς

19:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οδηγός δημόσιος κίνδυνος στην παραλιακή - Περνούσε τα κόκκινα φανάρια σαν… πράσινα

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Πρόβα πολέμου: Η Γερμανία στέλνει στρατό στα ανατολικά υπό τον φόβο ρωσικού χτυπήματος

19:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Οκτωβρίου – Οι ημερομηνίες πληρωμής

19:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούρου: «Θλίβομαι να βλέπω μέλη της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να συνωθούνται σε έναν φορέα χωρίς καταστατικό»

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Οι γερανοί δεν ήταν για τους νεκρούς, πήγαν να φτιάξουν τη σιδηροδρομική γραμμή επειδή έρχονταν εκλογές και δεν ήθελαν να φαίνεται τίποτα», είπε ο Δημήτρης Πλακιάς για το μπάζωμα

19:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Η Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας παραμένει πληγή ανοιχτή και χρέος διαρκές

19:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Εγώ θα αποφασίσω εάν οι ΗΠΑ θα συνομιλήσουν με το Ιράν

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ληστεία με τσεκούρι και λοστό σε βενζινάδικο- Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της εισοβλής στο κατάστημα

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Στίβεν Κολμπ: Ο «ισχυρός άνδρας» της μόδας ακινητοποίησε βίαια ακτιβιστές κατά την διάρκεια επίδειξης στην Νέα Υόρκη - «Ζητώ συγγνώμη για την αντίδραση μου» - Δείτε βίντεο

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης - ΙΣΑ: Η πλασμαφαίρεση απαγορεύεται σε πρωτοβάθμιο φορέα - Η ευθύνη πρωτίστως στον γιατρό

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στον Κίσσαβο - Επιχειρούν πέντε εναέρια μέσα

18:27ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τι συμβαίνει φέτος με την ιλαρά; Τρίτος θάνατος στην Πενσυλβάνια από επιπλοκές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:53ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Έρευνα αν του είχε γίνει μέθη - Πώς φτάσαμε σε αναβάθμιση της κατηγορίας για τους δύο γιατρούς

15:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Το «γαϊτανάκι» τριών διαταραχών - Τι περιμένουμε από αύριο μέχρι την Πέμπτη

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Στα 10 λεπτά της πλασμαφαίρεσης έπαθε θρόμβωση

18:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Βαθύς μεσογειακός κυκλώνας πλήττει Ιταλία, Μάλτα, Λιβύη και Ελλάδα

19:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούρου: «Θλίβομαι να βλέπω μέλη της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να συνωθούνται σε έναν φορέα χωρίς καταστατικό»

22:27ΕΛΛΑΔΑ

AAΔΕ - Βρήκε ασυμφωνία εισοδημάτων - περιουσίας των δύο ιατρών στην οδό Καρνεάδου

15:46ΚΟΣΜΟΣ

«Ο άντρας μου έστελνε μηνύματα στην ερωμένη του απ’ το κρεβάτι μας - Έτσι επανήλθα»: Η ιστορία της γυναίκας που κατάφερε να προχωρήσει

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Οικονομόπουλος για Μαζωνάκη: «Με έπαιρνε ενάμιση μήνα διαρκώς τηλέφωνα αλλά δεν επικοινώνησα μαζί του λόγω φόρτου εργασίας - Νιώθω τύψεις»

13:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει όταν τραβάτε το καζανάκι με το καπάκι της λεκάνης ανοιχτό

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Υπογράφηκε η σύμβαση αποκατάστασης της καθίζησης έξω από τον σταθμό του ΗΣΑΠ «Ταύρος»

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Πατούν στους τάφους για μια φωτογραφία

19:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Οκτωβρίου – Οι ημερομηνίες πληρωμής

20:05ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Φωτιά σε διαμέρισμα - Άμεση η επιχείρηση της Πυροσβεστικής

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Το πισωγύρισμα της κλιματικής αλλαγής: Τι συνέβη στη Γροιλανδία κόντρα στα σενάρια υπερθέρμανσης

14:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο: «Για πρώτη φορά η Ελλάδα κατέγραψε σε επίσημο διάβημα προς την Τουρκία το μονομερές δικαίωμά της»

16:19ΕΛΛΑΔΑ

«Ο δικός μας Γιώργος»: Η Ελλάδα αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη - Με το «ανήκω σ' εμένα» η ταφή

14:02LIFESTYLE

«Ας μην τα κρατάω μόνο για μένα» - Το αδημοσίευτο βίντεο του Μιχάλη Κουινέλη με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο στούντιο

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Ραφήνα: Επακούμβηση πλοίου με 627 επιβάτες στην προβλήτα - Απαγορεύτηκε προσωρινά ο απόπλους

10:25LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το νέο τραγούδι που δεν πρόλαβε να ηχογραφήσει - «Είδα τον Χριστό φαντάρο»

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Προφυλακίστηκε ο 51χρονος που βίαζε την 8χρονη εγγονή του - Κακοποιούσε και την κόρη του όταν ήταν ανήλικη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ