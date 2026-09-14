Στίβεν Κολμπ: Ο «ισχυρός άνδρας» της μόδας ακινητοποίησε ακτιβιστές κατά την διάρκεια επίδειξης

Snapshot Ο Στίβεν Κολμπ, πρόεδρος του CFDA, ακινητοποίησε βίαια δύο ακτιβιστές της PETA κατά τη διάρκεια επίδειξης μόδας στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης.

Ο Κολμπ ζήτησε δημόσια συγγνώμη, αναγνωρίζοντας ότι δεν ήταν δική του αρμοδιότητα να χειριστεί το περιστατικό και ότι έπρεπε να αφήσει την ομάδα ασφαλείας να το κάνει.

Η PETA κατήγγειλε ότι οι ακτιβιστές της δέχτηκαν επίθεση και στοχεύουν την COS και τον Όμιλο H&M για τη χρήση μαλλιού στα προϊόντα τους.

Οι ακτιβιστές της PETA εξετάζουν ποινικές διώξεις κατά του Κολμπ, ενώ επιθυμούν να συζητήσουν μαζί του το περιστατικό.

Ένας από τους διαδηλωτές χαρακτήρισε τη βίαιη αντίδραση του Κολμπ ως ενδεικτική της βίας που υπάρχει στη βιομηχανία της μόδας. Snapshot powered by AI

Ο διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος του Συμβουλίου Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής (CFDA), Στίβεν Κόλμπ, ζήτησε δημόσια συγγνώμη, αφού καταγράφηκε σε βίντεο, να ακινητοποιεί δύο ακτιβιστές της PETA, οι οποίοι διέκοψαν μια επίδειξη που πραγματοποιούνταν στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης την Κυριακή.

Σε πολλαπλά βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο Κόλμπ φαίνεται να αρπάζει τους διαδηλωτές, να τους παίρνει βίαια τα πλακάτ και να τους καλύπτει το στόμα με τα χέρια του, ενώ αυτοί φώναζαν συνθήματα.

Παράλληλα, καταγράφηκε να τυλίγει το πόδι του γύρω από μια ακτιβίστρια, για να την ακινητοποιεί στο πάτωμα, ενώ τα μοντέλα συνέχιζαν να περπατούν στην πασαρέλα κατά τη διάρκεια της επίδειξης της συλλογής Φθινόπωρο-Χειμώνας 2026 της σουηδικής μάρκας COS.

Δείτε βίντεο:

https://www.instagram.com/reel/DdRM4_GjQ5r/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

https://www.instagram.com/reel/DdPfR99xkEq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Λίγες ώρες μετά το περιστατικό, ο Κολμπ ζήτησε δημόσια συγγνώμη για την αντίδραση του, μέσω ανάρτησής του στο Instagram. «Αντέδρασα ακατάλληλα σε ένα περιστατικό που συνέβη σε μια επίδειξη νωρίτερα σήμερα. Δεν ήταν δική μου δουλειά να το κάνω αυτό. Έπρεπε να αφήσω την ομάδα ασφαλείας να χειριστεί την κατάσταση», έγραψε.

Δείτε την ανάρτηση του Κολμπ:

Από την πλευρά της, η PETA, η οποία είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση που αγωνίζεται για τα δικαιώματα των ζώων, ανέφερε σε δήλωσή της, ότι ακτιβιστές της «δέχτηκαν επίθεση» από τον Κολμπ.

Η οργάνωση δήλωσε ότι στόχευσε την COS στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης εκστρατείας για να ασκήσει πίεση στη μητρική εταιρεία της μάρκας, τον Όμιλο H&M, ώστε να σταματήσει να χρησιμοποιεί μαλλί στα προϊόντα της.

Μιλώντας στο CNN, ένας από τους διαδηλωτές, ο Μέισον Μελίτο, δήλωσε ότι δεν γνώριζε ποιος ήταν ο Κόλμπ μέχρι τη στιγμή που τον έδιωξαν από την επίδειξη.

«Η βία που επέδειξε εναντίον μας ο διευθύνων σύμβουλος του CFDA, στην προσπάθειά του να μας σιωπήσει, αντικατοπτρίζει απόλυτα τη βία που είναι εγγενής σε αυτήν την βιομηχανία», δήλωσε ο 22χρονος, ο οποίος περιγράφει τον εαυτό του ως ανώτερο ακτιβιστή της PETA.

Σε δελτίο τύπου, η PETA ανέφερε ότι οι ακτιβιστές «έχουν υποβάλει καταγγελία στην αστυνομία και σκοπεύουν να ασκήσουν ποινικές διώξεις», αν και ο Μελίτο δήλωσε ότι «αυτή τη στιγμή απλώς εξετάζουμε τις επιλογές μας». «Αυτό που πραγματικά θέλουμε να κάνουμε είναι να μιλήσουμε με τον κ. Κόλμπ».