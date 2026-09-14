Δούρου: «Θλίβομαι να βλέπω μέλη της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να συνωθούνται σε φορέα χωρίς καταστατικό»

«Εμείς δεν ανεβήκαμε στη ΔΕΘ για μερικά ενσταντανέ» τόνισε με νόημα η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ 

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Δούρου: «Θλίβομαι να βλέπω μέλη της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να συνωθούνται σε φορέα χωρίς καταστατικό»
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  • Η Ρένα Δούρου ασκεί κριτική σε πρώην μέλη της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που συμμετέχουν σε νέο φορέα χωρίς καταστατικό και οργανώσεις, με πρόγραμμα διαφορετικό από το προηγούμενο κόμμα τους.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω της ΔΕΘ παρουσίασε προτάσεις και επικεντρώνεται στην κοινωνική αλληλεπίδραση, απορρίπτοντας την επιφανειακή επικοινωνία για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για ψευδείς δικαιολογίες σχετικά με τον δημοσιονομικό κόφτη και την άρνηση υιοθέτησης μέτρων όπως η 13η σύνταξη και η μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης.
  • Η Δούρου τονίζει την ανάγκη νομικής κατοχύρωσης του όρου γυναικοκτονία και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας ως βασική προτεραιότητα του κόμματος.
  • Επικρίνει την τρέχουσα εξωτερική πολιτική και χαρακτηρίζει ανεπαρκή τη Διακήρυξη των Αθηνών απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα, ενώ αμφισβητεί τον φιλελευθερισμό και ευρωπαϊσμό της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
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Σκληρή κριτική σε πρώην συντρόφους της, μέλη της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, για τη συμμετοχή τους στο νεοσύστατο κόμμα Τσίπρα ΕΛΑΣ, ασκεί η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος Ρένα Δούρου.

«Θλίβομαι να βλέπω μέλη του υπουργικού συμβουλίου ή μέλη της περιόδου της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ να συνωθούνται σε μία προσπάθεια ενός νέου φορέα χωρίς καταστατικό, χωρίς οργανώσεις, από τα πάνω προς τα κάτω και πάνω από όλα, με πρόγραμμα το οποίο δεν έχει να κάνει τίποτα με αυτά που έχουν ψηφίσει αυτά τα μέλη μέχρι και πριν από λίγο καιρό, ως μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου ή ως μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ» ανέφερε η κ. Δούρου σε συνέντευξή της στο ραδιόφωνο Star FM 97.1, όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα του σταθμού στην ιστοσελίδα του.

Συνεχίζοντας στο ίδιο επικριτικό ύφος, επισήμανε:

«Εμείς δεν ανεβήκαμε στη ΔΕΘ για μερικά ενσταντανέ για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν ανεβήκαμε για να μοιράσουμε υποσχέσεις. Ανεβήκαμε για να παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας, να ακούσουμε, να μιλήσουμε με φορείς, με σωματεία, με ομάδες πολιτών και πρωτοβουλίες νέων».

Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ έστρεψε τα βέλη της στην κυβέρνηση, ασκώντας κριτική για τη μη υιοθέτηση της πρότασης για 13η και 14η σύνταξη, τη μη κατάργηση ή μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, καθώς και για την ασκούμενη εξωτερική πολιτική.

Η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ τόνισε ότι η κυβέρνηση ψεύδεται συνεχώς αναφορικά με τον “δημοσιονομικό κόφτη” που επικαλείται για τα ζητήματα της 13ης σύνταξης, του 13ου μισθού στο Δημόσιο και της κατάργησης ή της μείωσης του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης.

Βασικά σημεία της συνέντευξης της Ρένας Δούρου στο STAR FM 97.1:

Το κόμμα μας μέσω της ΔΕΘ έστειλε ένα καθαρό μήνυμα ότι δεν έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο, ότι είναι παρών.

Το στείλαμε αυτό το μήνυμα από τη Θεσσαλονίκη σε όλη τη χώρα, σε όλους τους πολίτες, ότι συνεχίζουμε δίπλα τους, σταθερά, καθαρά, Αριστερά.Επισκεφθήκαμε τον Ξενώνα Γυναικών Θυμάτων Βίας και των παιδιών τους στους Δήμους της Θεσσαλονίκης όπου επιτελείται ένα εξαιρετικό έργο. Στην κορυφή της ατζέντας μας, με συνέπεια μέσα στον χρόνο, έχουμε την έμφυλη βία. Υποστηρίζουμε τη νομική κατοχύρωση και την καθιέρωση του όρου γυναικοκτονία στην ποινική νομοθεσία.Τα τελευταία επτά χρόνια, τα περίπτερα των επιχειρηματιών και των επιχειρήσεων αντικαθίστανται από περίπτερα φορέων της γενικής κυβέρνησης ή της κεντρικής κυβέρνησης.

Η ΔΕΘ πρέπει να ξαναγίνει Διεθνής και να αφορά και την πραγματική οικονομία.Θλίβομαι να βλέπω μέλη του υπουργικού συμβουλίου ή μέλη της περιόδου της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ να συνωθούνται σε μία προσπάθεια ενός νέου φορέα χωρίς καταστατικό, χωρίς οργανώσεις, από τα πάνω προς τα κάτω και πάνω από όλα, με πρόγραμμα το οποίο δεν έχει να κάνει τίποτα με αυτά που έχουν ψηφίσει αυτά τα μέλη μέχρι και πριν από λίγο καιρό, ως μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου ή ως μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.Εμείς τις προτάσεις μας για την ακρίβεια, για την αλλαγή φορολογικής πολιτικής, για τη στεγαστική πολιτική τις έχουμε ήδη καταθέσει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από το 2024.Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ψέματα της κυβέρνησης ότι ο μηδενισμός ή η μείωση του ΦΠΑ, που έγινε σε τόσα κράτη μέλη, δεν πέρασε στις τιμές.

Εδώ και επτά χρόνια, κάποιοι εξ ημών, τονίζουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής ως ένα κυρίαρχο κράτος είναι επικίνδυνη.Από τη Διακήρυξη των Αθηνών μέχρι και σήμερα το μόνο που έχει γίνει είναι μία συνεχής τουρκική επιθετικότητα που δεν αντιμετωπίζεται στα διεθνή φόρα.Η Διακήρυξη των Αθηνών δεν οδήγησε σε κανένα απτό, παραγόμενο αποτέλεσμα, για τη μοναδική διαφορά που έχουμε με την Τουρκία: ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα.Ούτε φιλελεύθερος είναι ο κ. Μητσοτάκης, ούτε ευρωπαϊστής. Άγεται και φέρεται από τις χειρότερες παραδόσεις της ακροδεξιάς.

Οποιεσδήποτε πολιτικές ακούμε ακόμη και στις ΔΕΘ, αυτές έχουν εκπονηθεί πέριξ του Συντάγματος και του Κολωνακίου, από τεχνοκράτες που δεν έχουν ξυπνήσει ποτέ το πρωί να πάνε να αρμέξουν, που δεν έχουν ξυπνήσει ποτέ το πρωί να δουν κατεστραμμένη τη σοδειά τους.

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