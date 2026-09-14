Δούρου: «Θλίβομαι να βλέπω μέλη της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να συνωθούνται σε φορέα χωρίς καταστατικό»

Το κόμμα μας μέσω της ΔΕΘ έστειλε ένα καθαρό μήνυμα ότι δεν έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο, ότι είναι παρών.

Το στείλαμε αυτό το μήνυμα από τη Θεσσαλονίκη σε όλη τη χώρα, σε όλους τους πολίτες, ότι συνεχίζουμε δίπλα τους, σταθερά, καθαρά, Αριστερά.Επισκεφθήκαμε τον Ξενώνα Γυναικών Θυμάτων Βίας και των παιδιών τους στους Δήμους της Θεσσαλονίκης όπου επιτελείται ένα εξαιρετικό έργο. Στην κορυφή της ατζέντας μας, με συνέπεια μέσα στον χρόνο, έχουμε την έμφυλη βία. Υποστηρίζουμε τη νομική κατοχύρωση και την καθιέρωση του όρου γυναικοκτονία στην ποινική νομοθεσία.Τα τελευταία επτά χρόνια, τα περίπτερα των επιχειρηματιών και των επιχειρήσεων αντικαθίστανται από περίπτερα φορέων της γενικής κυβέρνησης ή της κεντρικής κυβέρνησης.

Η ΔΕΘ πρέπει να ξαναγίνει Διεθνής και να αφορά και την πραγματική οικονομία.Θλίβομαι να βλέπω μέλη του υπουργικού συμβουλίου ή μέλη της περιόδου της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ να συνωθούνται σε μία προσπάθεια ενός νέου φορέα χωρίς καταστατικό, χωρίς οργανώσεις, από τα πάνω προς τα κάτω και πάνω από όλα, με πρόγραμμα το οποίο δεν έχει να κάνει τίποτα με αυτά που έχουν ψηφίσει αυτά τα μέλη μέχρι και πριν από λίγο καιρό, ως μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου ή ως μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.Εμείς τις προτάσεις μας για την ακρίβεια, για την αλλαγή φορολογικής πολιτικής, για τη στεγαστική πολιτική τις έχουμε ήδη καταθέσει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από το 2024.Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ψέματα της κυβέρνησης ότι ο μηδενισμός ή η μείωση του ΦΠΑ, που έγινε σε τόσα κράτη μέλη, δεν πέρασε στις τιμές.

Εδώ και επτά χρόνια, κάποιοι εξ ημών, τονίζουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής ως ένα κυρίαρχο κράτος είναι επικίνδυνη.Από τη Διακήρυξη των Αθηνών μέχρι και σήμερα το μόνο που έχει γίνει είναι μία συνεχής τουρκική επιθετικότητα που δεν αντιμετωπίζεται στα διεθνή φόρα.Η Διακήρυξη των Αθηνών δεν οδήγησε σε κανένα απτό, παραγόμενο αποτέλεσμα, για τη μοναδική διαφορά που έχουμε με την Τουρκία: ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα.Ούτε φιλελεύθερος είναι ο κ. Μητσοτάκης, ούτε ευρωπαϊστής. Άγεται και φέρεται από τις χειρότερες παραδόσεις της ακροδεξιάς.

Οποιεσδήποτε πολιτικές ακούμε ακόμη και στις ΔΕΘ, αυτές έχουν εκπονηθεί πέριξ του Συντάγματος και του Κολωνακίου, από τεχνοκράτες που δεν έχουν ξυπνήσει ποτέ το πρωί να πάνε να αρμέξουν, που δεν έχουν ξυπνήσει ποτέ το πρωί να δουν κατεστραμμένη τη σοδειά τους.