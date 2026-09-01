Δούρου: «Πληρώσαμε πολύ άσχημα τον μεσσιανισμό» - Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να γίνει ο καταλύτης της συμμαχίας

Snapshot Η Ρένα Δούρου υποστηρίζει τη συλλογική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ως μόνιμη και πολιτική επιλογή, απορρίπτοντας τον μεσσιανισμό και την προσωποκεντρική λειτουργία.

Αναγνωρίζει ηθική απαξίωση στον ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια, ευθύνοντας στελέχη που προέταξαν την πολιτική επιβίωση έναντι του ηθικού πλεονεκτήματος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη συμμαχία των προοδευτικών δυνάμεων, ασκώντας κριτική σε ΠΑΣΟΚ και νεότερα κόμματα για έλλειψη εχέγγυων συνεργασίας.

Η Δούρου αναφέρει ότι έχει ξεκινήσει διαβουλεύσεις με τον Νίκο Κοτζιά και τους Οικολόγους Πράσινους για διεύρυνση της εκλογικής συμμαχίας.

Η πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος στοχεύει στην προστασία της πρώτης κατοικίας και την αναθεώρηση του πτωχευτικού νόμου, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για απόκρυψη της οικονομικής επιβάρυνσης των νοικοκυριών. Snapshot powered by AI

Σαφές μήνυμα υπέρ της συλλογικής ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ και κατά της επιστροφής σε μοντέλα προσωποκεντρικής λειτουργίας έστειλε η Ρένα Δούρου, μιλώντας στο Κόκκινο, ενώ παράλληλα περιέγραψε τον ρόλο που φιλοδοξεί να διαδραματίσει το κόμμα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.

Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ υπεραμύνθηκε της επιλογής της συλλογικής ηγεσίας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται για μια προσωρινή διευθέτηση ισορροπιών μεταξύ κορυφαίων στελεχών.«Αν αύριο αρρωστήσω, δε θα υπάρξει εκπροσώπηση του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ;», διερωτήθηκε, για να προσθέσει ότι η συλλογική ηγεσία ήταν «μια συνειδητή επιλογή, όχι μια επιλογή που κρατούσε ισορροπίες μεταξύ κεντρικών στελεχών».

Όπως τόνισε, «είναι μια πολιτική επιλογή που μας ξαναπάει στις ιδρυτικές αρχές της Αριστεράς που τις ξεχάσαμε», ασκώντας παράλληλα έντονη κριτική στη λογική της αναζήτησης κάθε φορά ενός προσώπου που θα αναλάβει να εκφράσει το σύνολο του χώρου.

«Τον μεσσιανισμό η Αριστερά τον πλήρωσε πολύ ακριβά και στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Το πλήρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ και οι εργαζόμενοί του, και το Κόκκινο, και η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος», ανέφερε.«Πρέπει να μπει ένα τέλος. Τον πληρώσαμε πολύ άσχημα τον μεσσιανισμό. Η συλλογική ηγεσία έρχεται να πει ότι πάνω απ' όλα είναι οι θέσεις, τα μέλη μας που τα ξεχάσαμε με διάφορες ηγεσίες», σημείωσε, προσθέτοντας ότι στη ΔΕΘ «θα είμαστε όλοι και όλες εκεί».

«Πρέπει να ανατάξουμε την αξιοπιστία της Αριστεράς»

Η Ρένα Δούρου δεν απέφυγε, πάντως, την αυτοκριτική για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια, κάνοντας λόγο ακόμη και για «ηθική απαξίωση».«Υπάρχει μια ηθική απαξίωση για την οποία δεν ευθύνονται τα μέλη μας, οι εκλογείς και οι εργαζόμενοι. Ευθύνεται ένα κομμάτι του στελεχιακού δυναμικού που προέταξε την πολιτική του επιβίωση, ακόμη κι αν σήμαινε ότι θα χαθεί το ηθικό πλεονέκτημα», είπε.

Υποστήριξε ακόμη ότι «για έναν χρόνο με ευθύνη της ηγεσίας, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καταστεί σκιώδες κόμμα», υπογραμμίζοντας ότι στόχος της σημερινής προσπάθειας είναι να προστατευθεί «ο κόσμος της Αριστεράς» και ταυτόχρονα «να ανατάξουμε την αξιοπιστία της Αριστεράς».

Στο ίδιο πλαίσιο έθεσε και ζήτημα πολιτικής φυσιογνωμίας, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τη στάση απέναντι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.«Ποιο ήταν το κόμμα που στάθηκε σθεναρά κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων; Από τα νεότευκτα κόμματα βλέπω μια διγλωσσία. Από πότε η Αριστερά είναι για να υλοποιεί τα τετελεσμένα της Δεξιάς; Ποιο κιτάπι τα γράφει αυτά; Από πότε;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ως «καταλύτης» και οι αιχμές προς ΠΑΣΟΚ

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η Ρένα Δούρου στην ανάγκη συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων, υποστηρίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα που διαθέτει τα ισχυρότερα εχέγγυα για να λειτουργήσει ως καταλύτης αυτής της διαδικασίας.

«Αν πραγματικά αντιληφθούν οι ηγεσίες των άλλων προοδευτικών κομμάτων ότι δεν μπορεί να υπάρξει προοδευτική αλλαγή χωρίς μια σύμπραξη, μια συμμαχία, ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο, πείτε ποιο είναι το κόμμα που έχει τα πραγματικά εχέγγυα και που πιστεύει στις συμμαχίες», είπε.Άσκησε μάλιστα κριτική τόσο στους νεότερους πολιτικούς φορείς όσο και στο ΠΑΣΟΚ, για το οποίο υποστήριξε ότι έχει «αρνητικά εχέγγυα».

«Εργαλειοποίησε την απλή αναλογική και έδωσε άλλη μια τετραετία στον Κυριάκο Μητσοτάκη, διότι τότε επέδειξε οίηση και μεγαλομεγαλισμό», ανέφερε.Για τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι μπορεί να λειτουργήσει ως ο «καταλύτης» της επόμενης ημέρας: «Ο καταλύτης στη χημεία δεν είναι μεγάλη ποσότητα, μικρή είναι. Ώστε και οι υπόλοιποι και οι υπόλοιπες να καταλάβουν πώς πρέπει να λειτουργήσουμε γιατί πάθαμε, μάθαμε και πρέπει να το κάνουμε αλλιώς».

Στο πλαίσιο αυτό αποκάλυψε ότι μεταξύ των πρώτων κινήσεών της ήταν οι επαφές με τον Νίκο Κοτζιά και τους Οικολόγους Πράσινους, με στόχο τη διεύρυνση της εκλογικής συμμαχίας.«Από τις πρώτες μου κινήσεις ήταν να συνεννοηθούμε με τον Νίκο Κοτζιά, με τους Οικολόγους Πράσινους και με συγκεκριμένες προτάσεις να δούμε πώς μπορούμε να διευρύνουμε την εκλογική συμμαχία», είπε, δηλώνοντας αισιόδοξη για την προσπάθεια.

Τέλος, η Ρένα Δούρου αναφέρθηκε και στην πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι την ώρα που προβάλλει την πρόωρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους αποσιωπά την επιβάρυνση των νοικοκυριών.«Τουλάχιστον 4 στα 10 νοικοκυριά δεν μπορούν βάλουν σε σειρά αν θα πληρώσουν το ηλεκτρικό, τη δόση στην τράπεζα ή το φροντιστήριο», ανέφερε, εξηγώντας ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβάνει την προστασία της πρώτης κατοικίας, αλλαγές στον πτωχευτικό νόμο και επαναφορά του πλαισίου προστασίας που υπήρχε με τον νόμο Κατσέλη.

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