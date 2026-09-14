Τραμπ: Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν ενεργειακούς στόχους

Η αύξηση στις τιμές του ντίζελ προκλήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι από τον πόλεμο στο Ιράν,  εκτιμά ο Αμερικανός πρόεδρος 

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Τραμπ: Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν ενεργειακούς στόχους
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν ενεργειακούς στόχους ο ένας του άλλου.
  • Ο Τραμπ απέδωσε την αύξηση στις τιμές του ντίζελ στον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι σε αυτόν στο Ιράν.
  • Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία θα σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας μόνο αν διασφαλιστεί η προστασία των ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων και υποδομών.
  • Ο Ζελένσκι εξέφρασε αμφιβολίες για τη βούληση της Ρωσίας να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία και ζήτησε συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τους εταίρους της Ουκρανίας.
  • Η Ουκρανία επιδιώκει μια μακροπρόθεσμη και αξιόπιστη συμφωνία που θα προστατεύει κρίσιμες υποδομές και βασικές ανάγκες ζωής από ρωσικές επιθέσεις.
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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν τους ενεργειακούς στόχους ο ένας του άλλου.

«Η Ουκρανία συμφώνησε να μην πλήττει ρωσικούς ενεργειακούς στόχους. Η Ρωσία συμφώνησε να κάνει το ίδιο!» έγραψε ο Τραμπ προσθέτοντας ότι πιστεύει πως η αύξηση στις τιμές του ντίζελ προκλήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι από τον πόλεμο στο Ιράν.

Ζελένσκι: Η Ουκρανία ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τους εταίρους της για να σταματήσουν οι επιθέσεις κατά της Ρωσίας

Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, η οποία δημοσιεύθηκε λίγο μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ουκρανία και η Ρωσία είχαν συμφωνήσει να μην επιτεθούν ο ένας στους ενεργειακούς στόχους του άλλου, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν είναι πεπεισμένη ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία.

«Ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί. Και ένα μέτρο αποκλιμάκωσης όσον αφορά τις κρίσιμες υποδομές θα μπορούσε να αποτελέσει το πρώτο βήμα προς την ειρήνη. Αναμένουμε συγκεκριμένες ενέργειες από τους εταίρους μας», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι η Ουκρανία θα ικανοποιηθεί μόνο με μια μακροπρόθεσμη και ευρύτερη συμφωνία.

«Η Ουκρανία πρότεινε στους εταίρους της να εξασφαλίσουν μια συμφωνία με τη Ρωσία, η οποία θα σταματήσει την καταστροφή των κρίσιμων υποδομών. Τα τρόφιμα, η ενέργεια και άλλα στοιχεία που εξασφαλίζουν τις βασικές ανάγκες της ζωής πρέπει να προστατευθούν, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις στοχεύουν πρωτίστως αυτά».

«Κάθε μέρα γίνονται στόχοι οι ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας, οι λιμενικές υποδομές, η εφοδιαστική αλυσίδα, ακόμη και οι αποθήκες τροφίμων και φαρμάκων. Η Ουκρανία δεν είναι πεπεισμένη ότι η Ρωσία έχει την πρόθεση να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία», αναφέρει στην ανάρτηση του ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης μέσω της ανάρτηση του ότι τέτοιες συμφωνίες πρέπει να είναι αξιόπιστες και «να μην ακυρωθούν αφότου οι Ρώσοι διεξάγουν τις «εκλογές» τους και επιτύχουν, ακριβώς για αυτό το διάστημα, την αποκλιμάκωση της έντασης όσον αφορά τη βενζίνη και το ντίζελ».

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