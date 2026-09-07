Βασιλιάς Κάρολος: Δεν έχουν βασιλικά καθήκοντα Μέγκαν και Χάρι – Οι τίτλοι τους είναι σε αναστολή

Είναι απλοί πολίτες και δεν έχουν βασιλικά καθήκοντα διευκρινίζει με επιστολή ο βασιλιάς Κάρολος

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Βασιλιάς Κάρολος: Δεν έχουν βασιλικά καθήκοντα Μέγκαν και Χάρι – Οι τίτλοι τους είναι σε αναστολή
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο βασιλιάς Κάρολος διευκρίνισε ότι ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ δεν έχουν βασιλικά καθήκοντα και παραμένουν απλοί πολίτες.
  • Οι τίτλοι τους ως «Βασιλική Υψηλότητα» έχουν τεθεί σε αναστολή και δεν χρησιμοποιούνται.
  • Το φιλανθρωπικό έργο τους πραγματοποιείται υπό την ιδιωτική τους ιδιότητα και είναι προσωπική τους υπόθεση.
  • Η ασφάλεια του ζευγαριού και των παιδιών τους ανατίθεται στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
  • Οποιαδήποτε επίσημα ερωτήματα σχετικά με τους τίτλους ή τη χρήση δημόσιων πόρων απευθύνονται στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ.
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Αναστάτωση έχει προκαλέσει στη Βρετανία η επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ. Ο βασιλιάς Κάρολος υποχρεώθηκε να καταστήσει σαφές ότι ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ θα παραμείνουν απλοί πολίτες και δεν θα αναλάβουν βασιλικά καθήκοντα.

Σε επιστολή με οδηγίες προς «ανώτερα στελέχη» της κυβέρνησης, του στρατού και όσους εκπροσωπούν τη βρετανική βασιλική οικογένεια, ο βασιλιάς Κάρολος ανέφερε ότι οι τίτλοι του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ έχουν τεθεί σε αναστολή και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Ο βασιλιάς Κάρολος για τα θέματα ασφάλειας του ζευγαριού και των παιδιών του παρέπεμψε στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με την Daily Mail, αξιωματούχοι του παλατιού διευκρίνισαν ότι η επιστολή του βασιλιά είναι σε «πλήρη συμμόρφωση» με τις δηλωμένες επιθυμίες του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ ότι λειτουργήσουν ως ιδιώτες κατά την παραμονή τους στη Βρετανία.

Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ.

Η επιστολή έχει κοινοποιηθεί και στο ζευγάρι. Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι «μετά την απόφαση του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ να μετακομίσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουμε λάβει αρκετές αιτήσεις για οδηγίες. Προκειμένου να αποφευχθούν αμφιβολίες ή σύγχυση, ο Βασιλιάς έδωσε εντολή να κοινοποιηθούν οι ακόλουθες πληροφορίες.

Είναι γνωστό ότι τον Ιανουάριο του 2020 ο Δούκας και η Δούκισσα παραιτήθηκαν από την άσκηση καθηκόντων εκπροσώπου εκ μέρους του Μονάρχη και δεν αποτελούν πλέον ενεργά μέλη της Βασιλικής Οικογένειας.

Αυτή η θέση, η οποία διακρίνεται από τα κρατικά και βασιλικά καθήκοντα που αναλαμβάνει η ενεργή Βασιλική Οικογένεια, και η οποία παρέχει στο ζευγάρι προσωπική ελευθερία όσον αφορά την οικονομική ανεξαρτησία και την προστασία της ιδιωτικής τους ζωής σύμφωνα με τις επιθυμίες τους, θα συνεχίσει να γίνεται πλήρως σεβαστή».

«Συνεπώς, δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην τρέχουσα ιδιότητα του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ. Οι τίτλοι τους ως «Βασιλική Υψηλότητα» παραμένουν σε αναστολή και δεν χρησιμοποιούνται. Το φιλανθρωπικό έργο του Δούκα και της Δούκισσας αποτελεί προσωπική υπόθεση και των δύο και πραγματοποιείται υπό την ιδιωτική τους ιδιότητα. Εν ολίγοις, η θέση τους είναι παρόμοια με εκείνη των ιδιωτών πολιτών που έχουν εμπορικά και φιλανθρωπικά ενδιαφέροντα», σημειώνεται στην επιστολή.

Μέγκαν Μαρκλ πρίγκιπας Χάρι

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ / Πηγή: AP

«Οποιαδήποτε συγκεκριμένα ερωτήματα από επίσημους και κρατικούς οργανισμούς σχετικά με τις τιμές που πρέπει να αποδίδονται στον Δούκα και τη Δούκισσα, και ιδίως όταν ενδέχεται να απαιτείται η χρήση δημόσιων πόρων, θα πρέπει να απευθύνονται στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ. Οποιαδήποτε ζητήματα επιχειρησιακής ασφάλειας θα πρέπει να συνεχίσουν να απευθύνονται στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Όλη η αλληλογραφία και τα διοικητικά ερωτήματα που αφορούν το ζευγάρι θα πρέπει να αποστέλλονται απευθείας στο γραφείο τους, το οποίο θα συνεχίσει να λειτουργεί ξεχωριστά από το Βασιλικό Οίκο», αναφέρεται στην επιστολή.

Ωστόσο, το γεγονός ότι το παλάτι χρειάστηκε να στείλει την επιστολή καταδεικνύει το βαθμό σύγχυσης και αναστάτωσης που προκάλεσε η ξαφνική επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στη Βρετανία. Επίσης ορισμένοι θεωρούν ότι είναι μία αποφασιστική κίνηση του βασιλιά Καρόλου να βάλει στη θέση του το ζευγάρι. Πηγές στο περιβάλλον του πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ το τελευταίο διάστημα έχουν ενημερώσει διάφορα ΜΜΕ για τα σχέδιά τους να αναλάβουν περισσότερα φιλανθρωπικά έργα στη Βρετανία.

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