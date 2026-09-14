Μέγκαν Μαρκλ: Τα βίντεο με τη νέα ζωή της στη Βρετανία – Ποδήλατο, ψάρεμα και βόλτες στο δάσος 

Snapshot Η Μέγκαν Μαρκλ μοιράστηκε βίντεο από τη νέα ζωή της οικογένειάς της στην επαρχία της Βρετανίας, δείχνοντας τα παιδιά της να κάνουν ποδήλατο, βόλτες στο δάσος και ψάρεμα με τον πρίγκιπα Χάρι.

Η οικογένεια μετακόμισε στο νέο τους σπίτι στα Κότσγουολντς της Βρετανίας, διατηρώντας παράλληλα κατοικίες στην Καλιφόρνια και την Πορτογαλία.

Η Μέγκαν και ο Χάρι δήλωσαν ότι είναι «χαρούμενοι που επέστρεψαν» στη Βρετανία και τα παιδιά τους έχουν αρχίσει να πηγαίνουν σε βρετανικά σχολεία.

Συνεχίζεται η διαμάχη με το Παλάτι του Μπάκιγχαμ σχετικά με την αποχώρηση της Ουγκάντα από τα «Invictus Games», που οφείλεται σε επιστολή του βασιλιά Καρόλου.

Η επιστολή του βασιλιά Καρόλου επισημαίνει ότι η Μέγκαν και ο Χάρι είναι «ιδιώτες πολίτες» και όχι εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Snapshot powered by AI

Βίντεο από τη ζωή της οικογένειάς της στην επαρχία της Βρετανίας μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η δούκισσα του Σάσεξ Μέγκαν Μαρκλ.

Στα πλάνα φαίνονται τα δύο παιδιά της, ο πρίγκιπας Άρτσι και η πριγκίπισσα Λίλιμπετ να κάνουν ποδήλατο, βόλτες στο δάσος και να ψαρεύουν με τον πρίγκιπα Χάρι σε μία λίμνη. Στη συνέχεια, βλέπουμε την Πούλα, τη λαμπραντόρ της οικογένειας, να τρέχει στο δάσος ανάμεσα στα δέντρα.

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Η οικογένεια μετακόμισε πρόσφατα στο νέο της σπίτι στο Κότσγουολντς της Βρετανίας αλλά διατηρεί την έπαυλή της στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνιας. Διαθέτει επίσης εξοχική κατοικία στην Πορτογαλία.

Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι δήλωσαν ότι είναι «χαρούμενοι που επέστρεψαν» στη Βρετανία. Τα παιδιά τους επίσης έχουν ξεκινήσει να πηγαίνουν σε βρετανικά σχολεία. Ταυτόχρονα συνεχίζεται η διαμάχη τους με το Παλάτι του Μπάκιγχαμ σχετικά με την αποχώρηση της Ουγκάντα από τα «Invictus Games» του πρίγκιπα Χάρι, μια αθλητική διοργάνωση που ίδρυσε ο δούκας για τραυματισμένους βετεράνους των ενόπλων δυνάμεων.

Πηγές κοντά στο ζευγάρι ανέφεραν ότι η αποχώρηση της Ουγκάντα ήταν «άμεσο αποτέλεσμα» μιας επιστολής που έγραψε ο βασιλιάς Κάρολος, στην οποία ξεκαθάρισε ότι η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας είναι «ιδιώτες πολίτες» και όχι εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας.