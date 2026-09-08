Συνετρίβη μονοκινητήριο αεροσκάφος κοντά σε αεροδρόμιο στην Φλόριντα - Νεκρός ο πιλότος

Snapshot Ένα μονοκινητήριο αεροσκάφος Mooney M20F συνετρίβη κοντά στο Περιφερειακό Αεροδρόμιο Space Coast στο Τίτουσβιλ της Φλόριντα, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ο πιλότος.

Το αεροσκάφος προσέκρουσε σε ηλεκτροφόρο καλώδιο πριν συντριβεί στον δρόμο.

Ο πιλότος ήταν ο μοναδικός επιβάτης και δεν έχει ταυτοποιηθεί με βεβαιότητα λόγω της φύσης της συντριβής.

Η εταιρεία Florida Power and Light διέκοψε προσωρινά την παροχή ρεύματος στις γειτονικές περιοχές προληπτικά.

Την υπόθεση διερευνούν οι αρχές NTSB και FAA, καθώς και η τοπική πυροσβεστική και αστυνομία. Snapshot powered by AI

Ένα μονοκινητήριο αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο Περιφερειακό Αεροδρόμιο Space Coast στο Τίτουσβιλ της Φλόριντα την Δευτερα, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ο πιλότος, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Τίτουσβιλ, το αεροσκάφος φέρεται να προσέκρουσε σε ηλεκτροφόρο καλώδιο πριν συντριβεί στον δρόμο. Ο πιλότος ήταν ο μοναδικός επιβάτης του αεροσκάφους.

Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών (NTSB), μία από τις υπηρεσίες που διερευνούν την υπόθεση, αναγνώρισε το μονοκινητήριο αεροσκάφος ως ένα Mooney M20F, ένα τετραθέσιο αεροπλάνο με έλικα.

Το περιστατικό σημειώθηκε 64 χλμ. ανατολικά του Ορλάντο, γύρω στις 10:00 (τοπική ώρα, 17:00 ώρα Ελλάδος) την Δευτέρα, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Λόγω της «φύσης της συντριβής», οι αρχές δεν έχουν καταφέρει ακόμη να ταυτοποιήσουν με βεβαιότητα τον πιλότο, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Το Αστυνομικό Τμήμα του Τίτουσβιλ δήλωσε ότι η εταιρεία Florida Power and Light διέκοψε την παροχή ρεύματος στις γειτονικές περιοχές προληπτικά για ένα μικρό χρονικό διάστημα.

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) συνδράμει επίσης στην έρευνα.