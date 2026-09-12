Πτήση τρόμου από Τουρκία: Ουρλιαχτά και πανικός από τις αναταράξεις εν μέσω καταιγίδας

Το αεροσκάφος πραγματοποιούσε πτήση από Τουρκία για Τυνησία και οι επιβάτες κατέγραψαν τις στιγμές πανικού 

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Πτήση τρόμου από Τουρκία: Ουρλιαχτά και πανικός από τις αναταράξεις εν μέσω καταιγίδας
ΚΟΣΜΟΣ
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Στιγμές τρόμου βίωσαν οι επιβάτες μιας πτήσης της Turkish Airlines, καθώς έντονες αναταράξεις εν μέσω καταιγίδας ανάγκασαν τον πιλότο να καταφύγει σε εναλλακτικό αεροδρόμιο, μετά τις αποτυχημένες πολλαπλές προσπάθειες προσγείωσης.

Το αεροσκάφος πραγματοποιούσε πτήση από Τουρκία για Τυνησία αλλά οι καιρικές συνθήκες κατέστησαν δύσκολη την προσέγγισή του στο αεροδρόμιο της Τύνιδας.

Πλάνα μέσα από το αεροσκάφος δείχνουν τον πανικό των επιβατών κατά τη διάρκεια των αναταράξεων.

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