Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ: Τεράστια νίκη της εθνικής ομάδας με 3-1 επί της Σλοβενίας

Η Εθνική πήρε σπουδαία νίκη με 3-1 επί της Σλοβενίας και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση. 

Γιάννης Φιλιππάκος

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ: Τεράστια νίκη της εθνικής ομάδας με 3-1 επί της Σλοβενίας
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  • Εθνική ομάδαόλεϊ ανρών νίκησε 3-1 τη Σλοβενία, Νο5 στην παγκόσμια κατάταξη, στην 3η αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
  • Η νίκη αυτή αποτελεί το πρώτο τρίποντο της Ελλάδας στον Α’ όμιλο και ενισχύει σημαντικά τις πιθανότητες πρόκρισης.
  • Η ελληνική ομάδα επέδειξε αποτελεσματικό σερβίς και ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία του αγώνα, με πρωταγωνιστή τον Βουλκίδη.
  • Επόμενος αντίπαλος της Εθνικής είναι η Σουηδία, σε ένα κρίσιμο παιχνίδι για την πρόκριση στην επόμενη φάση.
  • Η βαθμολογία του ομίλου δείχνει Ιταλία και Τσεχία πρώτες με 3 νίκες, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην 4η θέση με 1 νίκη και 2 ήττες.
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Μία από τις σημαντικότερες νίκες της των τελευταίων ετών πανηγύρισε η Εθνική ανδρών στην 3η αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ, καθώς επικράτησε 3-1 της Σλοβενίας, Νο5 στην παγκόσμια κατάταξη, στη Μόντενα.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, μετά τις οριακές ήττες από Τσεχία και Ιταλία, πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και πήρε το πρώτο του «τρίποντο» στον Α’ όμιλο, δείχνοντας χαρακτήρα στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης.

Η Ελλάδα μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και, έχοντας αποτελεσματικό σερβίς και καλές επιλογές στην επίθεση, κατέκτησε το πρώτο σετ με 25-18. Οι Σλοβένοι απάντησαν στο δεύτερο (25-19), όμως η ελληνική ομάδα έμεινε ψύχραιμη. Με πρωταγωνιστή τον Βουλκίδη στο φινάλε, ανέτρεψε τα δεδομένα και πήρε το τρίτο σετ με 25-23.

Στο τέταρτο, η Εθνική διατήρησε τον έλεγχο, έφτασε στο 25-20 και «σφράγισε» μια σπουδαία επιτυχία με 3-1.

Επόμενος αντίπαλος είναι η Σουηδία, την Τρίτη (15/9, 17:00), σε ένα παιχνίδι ιδιαίτερα σημαντικό για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

*Οι πόντοι της Σλοβενίας προήλθαν από 5 άσους, 49 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων ενώ της Ελλάδας από 2 άσους, 46 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 40 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (18-25, 25-19, 23-25, 20-25) σε 117′

ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Φάμπιο Σόλι): Πλάνινσιτς, Στάλεκαρ 2 (2/4 επ.), Ούρανουτ 10 (8/17 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 41% υπ.-32% άριστες), Μόζιτς 16 (14/27 επ., 2 άσσοι, 36% υπ.-27% άριστες), Μουγιάνοβιτς 20 (18/39 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Κρίζιτς / Όκρογκλιτς (λ, 50% υπ.-30% άριστες), Κόατσιτς (λ, 43% υπ.-43% άριστες), Πάγενικ 4 (2/3 επ., 2 μπλοκ), Κοζαμέρνικ 8 (2/3 επ., 6 μπλοκ), Μπράτσκο 3 (3/4 επ.), Νάιντιτς 1 (0/1 επ., 1 άσσος).\

ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Πιτακούδης 7 (6/11 επ., 1 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 7 (6/16 επ., 1 άσσος, 50% υπ. - 50% άριστες), Μούχλιας Δ. 12 (10/25 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Βουλκίδης 7 (5/5 επ., 2 μπλοκ), Γαλιώτος, Ράπτης 11 (10/35 επ., 1 μπλοκ, 31% υπ. - 17% άριστες) / Χανδρινός Α. (λ., 33% υπ. - 22% άριστες), Τζιάβρας (λ), Μάρκου 10 (9/14 επ., 1 μπλοκ), Χανδρινός Σ., Βαϊόπουλος, Μούχλιας Σ.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα του Α’ ομίλου

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026

Ιταλία - Σουηδία 3-0 (25-22, 25-21, 25-17)

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026

Τσεχία - Ελλάδα 3-1 (25-21, 25-17, 23-25, 25-23)

Σλοβακία - Σλοβενία 0-3 (29-31, 15-25, 18-25)

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026

Σουηδία - Τσεχία 2-3 (22-25, 23-25, 25-23, 25-17, 13-15)

Ελλάδα - Ιταλία 0-3 (23-25, 23-25, 16-25)

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026

Σλοβενία - Σουηδία 3-0 (25-16, 25-21, 25-12)

Ιταλία - Σλοβακία 3-1 (25-17, 25-27, 25-10, 25-19)

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026

Σλοβακία - Τσεχία 0-3 (21-25, 14-25, 20-25)

Σλοβενία - Ελλάδα (18-25, 25-19, 23-25, 20-25

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026

17.00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Ελλάδα - Σουηδία

22.05: Τσεχία - Ιταλία

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026

17.00: Σουηδία - Σλοβακία

22.00: Τσεχία - Σλοβενία

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026

17.00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Σλοβακία - Ελλάδα

22.05: Ιταλία - Σλοβενία

Η βαθμολογία

1.Ιταλία, 3 νίκες - 0 ήττες, 9 βαθμοί, 9-1 σετ, 250-195 πόντοι

2. Τσεχία, 3 νίκες - 0 ήττες, 8 βαθμοί, 9-3 σετ, 278-249 πόντοι

3.Σλοβενία, 2 νίκες - 1 ήττες, 6 βαθμοί, 7-3 σετ, 244-205 πόντοι

4.Ελλάδα, 1 νίκη - 2 ήττες, 3 βαθμοί, 4-7 σετ, 242-259 πόντοι

5.Σουηδία, 0 νίκες - 3 ήττες, 1 βαθμός, 2-9 σετ, 217-255 πόντοι

6.Σλοβακία, 0 νίκες - 2 ήττες, 0-3 σετ, 0 βαθμοί, 62-81 πόντοι

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