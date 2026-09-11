Αλλαγή ώρας 2026: Νωρίτερα γυρίζουμε φέτος τα ρολόγια μας στη χειμερινή ώρα

Snapshot Η αλλαγή στη χειμερινή ώρα γίνεται φέτος νωρίτερα, την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, στις 25 του μήνα.

Στις 03:00 το πρωί της 25ης Οκτωβρίου, τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα πίσω και θα δείξουν 02:00.

Μετά την αλλαγή, τα ξυπνήματα θα γίνονται με περισσότερο φως, ενώ τα απογεύματα θα νυχτώνει νωρίτερα.

Η αλλαγή ώρας στοχεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη βέλτιστη εκμετάλλευση του φωτός του ήλιου κατά τη χειμερινή περίοδο.

Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται πανευρωπαϊκά από το 1996 και στην Ελλάδα δοκιμαστικά από το 1932. Snapshot powered by AI

Νωρίτερα από το συνηθισμένο γυρίζουμε φέτος τα ρολόγια μας στη χειμερινή ώρα, την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Σηματοδοτώντας την έναρξη της χειμερινής περιόδου, κάθε Οκτώβριο γυρίζουμε πίσω τα ρολόγια μας, κερδίζοντας μία ώρα ύπνου αλλά χάνοντας λίγες στιγμές φωτός, καθώς ο ήλιος ξεκινά να δύει νωρίτερα.

Φέτος, η τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου έρχεται στις 25 του μήνα και είναι η πιο πρώιμη ημερομηνία αλλαγής ώρας από το 2020.

Η αλλαγή πραγματοποιείται στις 03:00 το πρωί όπου τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα πίσω, δηλαδή θα δείξουν 02:00. Έτσι, από την Κυριακή 25 Οκτωβρίου θα ξυπνάμε με περισσότερο φως, αλλά όσο πλησιάζει ο χειμώνας θα έχουμε περισσότερο σκοτάδι τις απογευματινές ώρες.

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην εξοικονόμηση ενέργειας και την εκμετάλλευση του ήλιου ο οποίος το χειμώνα ανατέλλει αργότερα. Επομένως, όσο πλησιάζει η θερινή περίοδος και συγκεκριμένα την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, θα ρυθμίσουμε και πάλι τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά.

Η ρύθμιση αυτή ισχύει πανευρωπαϊκά από το 1996, ενώ στην Ελλάδα εφαρμόστηκε πρώτη φορά το 1975.

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