Το πιο εφιαλτικό σενάριο: Τι θα συμβεί αν καταρρεύσει το Ρεύμα του Κόλπου;

Η Ατλαντική Μεσημβρινή Ανατρεπτική Κυκλοφορία (AMOC) είναι ένα τεράστιο δίκτυο ωκεάνιων ρευμάτων που μεταφέρει θερμότητα από τις τροπικές περιοχές προς την Ευρώπη, με το Ρεύμα του Κόλπου να αποτελεί μόνο ένα μικρό τμήμα του

Δημήτρης Δρίζος

Το πιο εφιαλτικό σενάριο: Τι θα συμβεί αν καταρρεύσει το Ρεύμα του Κόλπου;
ΚΑΙΡΟΣ
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  • Η κατάρρευση του Ατλαντικού Μεσημβρινού Ανατρεπτικού Κυκλώματος (AMOC) θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων, επηρεάζοντας κυρίως σιτάρι, καλαμπόκι και ρύζι.
  • Η βόρεια Ευρώπη, η Σκανδιναβία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Γερμανία και η Ουκρανία αναμένεται να υποστούν τις μεγαλύτερες μειώσεις στην αγροτική παραγωγή λόγω ψύξης και αλλαγών στις βροχοπτώσεις.
  • Η μείωση της παραγωγής σε αυτές τις περιοχές μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των τροφίμων έως και 40% παγκοσμίως βραχυπρόθεσμα.
  • Η μελέτη βασίστηκε σε προσομοιώσεις με αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά 2°C και εξασθένηση του AMOC μέσα στα επόμενα 100 χρόνια.
  • Οι οικονομικές επιπτώσεις θα εξαρτηθούν από την ικανότητα της παγκόσμιας γεωργίας να προσαρμοστεί στις μειωμένες αποδόσεις των καλλιεργειών.
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Η κατάρρευση ενός από τα σημαντικότερα ωκεάνια ρεύματα της Γης θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστια πτώση στην παγκόσμια παραγωγή τροφίμων, προειδοποιούν επιστήμονες.

Η Ατλαντική Μεσημβρινή Ανατρεπτική Κυκλοφορία (AMOC) είναι ένα τεράστιο δίκτυο ωκεάνιων ρευμάτων που μεταφέρει θερμότητα από τις τροπικές περιοχές προς την Ευρώπη, με το Ρεύμα του Κόλπου να αποτελεί μόνο ένα μικρό τμήμα του.

Πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να οδηγεί το σύστημα σε σημείο καμπής, βυθίζοντας τη βόρεια Ευρώπη σε μια «νέα εποχή των παγετώνων» και διαταράσσοντας τις κρίσιμες μουσώνες βροχοπτώσεις στην Αφρική και την Ασία.

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Τώρα, επιστήμονες προειδοποιούν ότι η εξασθένηση του ρεύματος θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό πλήγμα στη γεωργία σε σημαντικά τμήματα του πλανήτη, με τη Βρετανία να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που θα επηρεαστούν περισσότερο.

Στο πλαίσιο νέας μελέτης, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ορισμένες χώρες θα μπορούσαν να δουν την παραγωγή σιταριού, καλαμποκιού και ρυζιού να μειώνεται σχεδόν κατά ένα πέμπτο.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να προκαλέσει απότομη αύξηση στις τιμές των τροφίμων, με επιπτώσεις που θα γίνονταν αισθητές σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Η τελική επίδραση μιας κατάρρευσης του AMOC στις τιμές θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα της παγκόσμιας γεωργικής προσφοράς και ζήτησης να προσαρμοστούν στις μεταβολές των αποδόσεων των καλλιεργειών», αναφέρουν οι επιστήμονες.

«Εάν το βιοφυσικό πλήγμα ξεπεράσει την ταχύτητα προσαρμογής, οι οικονομικές επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι σοβαρές, προκαλώντας βραχυπρόθεσμη παγκόσμια αύξηση των τιμών έως και 40% πάνω από τα επίπεδα αναφοράς».

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Για τη μελέτη, η οποία δεν έχει ακόμη υποβληθεί σε αξιολόγηση από άλλους επιστήμονες, ερευνητική ομάδα από τη μη κερδοσκοπική Alliance to Feed the Earth in Disasters (ALLFED) χρησιμοποίησε ένα υπολογιστικό μοντέλο για να προσομοιώσει τη μελλοντική εξασθένηση του ρεύματος του Ατλαντικού.

Οι ερευνητές προγραμμάτισαν το σύστημα ώστε να προσομοιώσει τις εξελίξεις για τα επόμενα 100 χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά 2°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Σε μία από τις προσομοιώσεις συμπεριέλαβαν επίσης επιβράδυνση του AMOC κατά τα πρώτα 50 χρόνια, ώστε να συγκρίνουν έναν κόσμο με κατάρρευση του συστήματος με έναν κόσμο χωρίς κατάρρευση.

Η ανάλυση έδειξε ότι η επιβράδυνση του ρεύματος του Ατλαντικού θα προκαλούσε συνολική ψύξη στο βόρειο ημισφαίριο, παράλληλα με μετατόπιση προς τα νότια της ζώνης νεφών και βροχοπτώσεων που βρίσκεται κοντά στον ισημερινό.

Η ομάδα διαπίστωσε ότι στο τέλος της 50ετίας, οι παγκόσμιες αποδόσεις των πιο διαδεδομένων ποικιλιών σιταριού, καλαμποκιού και ρυζιού θα είχαν μειωθεί κατά 5,3%.

Ωστόσο, ορισμένες περιοχές θα επηρεάζονταν πολύ περισσότερο από άλλες.

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Χώρες όπως η Γερμανία και η Ουκρανία θα μπορούσαν να χάσουν έως και 19% των αποδόσεών τους εξαιτίας της ξαφνικής και έντονης ψύξης, ενώ ο Καναδάς θα παρουσίαζε μείωση της παραγωγής κατά 12% για τον ίδιο λόγο.

«Η Σκανδιναβία, το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες περιοχές», δήλωσε

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