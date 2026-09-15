ΗΠΑ: Εγκαινιάστηκε το Επίτιμο Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Ορλεάνη

Η Ελλάδα επαναφέρει θεσμική παρουσία στη Νέα Ορλεάνη, σε μια περιοχή με ισχυρό ελληνικό αποτύπωμα και αυξανόμενη σημασία για τη ναυτιλία και την ενέργεια.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΗΠΑ: Εγκαινιάστηκε το Επίτιμο Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Ορλεάνη
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  • Εγκαινιάστηκε το Επίτιμο Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Ορλεάνη, ενισχύοντας τη θεσμική παρουσία σε μια περιοχή με ιστορικό και οικονομικό ενδιαφέρον για τον ελληνισμό.
  • Η Νέα Ορλεάνη αποτελεί σημαντικό λιμενικό και ναυτιλιακό κέντρο, καθώς και κέντρο ενεργειακής δραστηριότητας, ιδιαίτερα στον τομέα του LNG.
  • Η λειτουργία του Επίτιμου Προξενείου εντάσσεται στη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ με έμφαση στη ναυτιλία, την ενέργεια και την άμυνα.
  • Η ελληνική παρουσία στη Νέα Ορλεάνη έχει ιστορία σχεδόν δύο αιώνων, με την ίδρυση του πρώτου ελληνικού προξενείου στις ΗΠΑ το 1866 και τη δημιουργία της πρώτης ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας.
  • Η ελληνική κοινότητα της Λουιζιάνα παραμένει ενεργή και διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την Ελλάδα και την τοπική κοινωνία.
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Την επαναφορά της ελληνικής προξενικής παρουσίας στη Νέα Ορλεάνη σηματοδότησαν τα εγκαίνια του Επίτιμου Προξενείου της Ελλάδας, σε μια πόλη με μακρά ιστορική σχέση με τον ελληνισμό των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, παρουσία της Μόνιμης Υπηρεσιακής Υφυπουργού Εξωτερικών Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, του πρέσβη της Ελλάδας στις ΗΠΑ Αντώνη Αλεξανδρίδη, του Επίτιμου Προξένου Τζον Ντένις Τζορτζ, εκπροσώπων των τοπικών αρχών και μελών της ομογένειας.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στάθηκε τόσο στην ιστορική σημασία της ελληνικής παρουσίας στη Νέα Ορλεάνη όσο και στον σύγχρονο ρόλο της περιοχής για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Ναυτιλία και ενέργεια στο επίκεντρο

Η επιλογή της Νέας Ορλεάνης έχει ιδιαίτερο βάρος και σε οικονομικό επίπεδο. Η ευρύτερη περιοχή του Κάτω Μισισιπή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα λιμενικά και ναυτιλιακά κέντρα της Βόρειας Αμερικής, ενώ η Λουιζιάνα και οι ακτές του Κόλπου του Μεξικού βρίσκονται στον πυρήνα της αμερικανικής ενεργειακής δραστηριότητας.

Για την Ελλάδα, με έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς στόλους διεθνώς, η παρουσία στην περιοχή ενισχύει τις δυνατότητες επαφών και συνεργασιών στον ναυτιλιακό τομέα.

Παράλληλα, η περιοχή έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία και για τις εξαγωγές LNG προς την Ευρώπη. Η Ελλάδα έχει ενισχύσει τα τελευταία χρόνια τον ρόλο της ως πύλη εισόδου φυσικού αερίου προς τη Νοτιοανατολική και την Κεντρική Ευρώπη, μέσω υποδομών όπως ο τερματικός σταθμός LNG της Αλεξανδρούπολης και ο Κάθετος Διάδρομος.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, η λειτουργία του Επίτιμου Προξενείου εντάσσεται στη διεύρυνση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ, με βασικούς άξονες τη ναυτιλία, την ενέργεια και την άμυνα.

Ιστορία σχεδόν δύο αιώνων

Η ελληνική παρουσία στη Νέα Ορλεάνη έχει βαθιές ρίζες. Η πόλη υπήρξε ένα από τα πρώτα σημεία εγκατάστασης Ελλήνων στις Ηνωμένες Πολιτείες και φιλοξένησε μία από τις πρώτες οργανωμένες ελληνορθόδοξες κοινότητες της χώρας.

Στις 25 Οκτωβρίου 1864 ο Αβραάμ Λίνκολν υπέγραψε την επίσημη αναγνώριση του διορισμού του Νικολάου Μπενάκη ως προξένου της Ελλάδας στη Νέα Ορλεάνη, ενώ, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, το πρώτο ελληνικό προξενείο στις ΗΠΑ ιδρύθηκε στην πόλη το 1866.

Την ίδια χρονιά ανεγέρθηκε και το πρώτο κτήριο του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδας, της κοινότητας που θεωρείται η πρώτη ελληνική ορθόδοξη ενορία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σήμερα, η ελληνική κοινότητα της Λουιζιάνα παραμένει ενεργή, διατηρώντας ισχυρούς δεσμούς με την Ελλάδα και παρουσία στην τοπική κοινωνία.

Κατά την επίσκεψή της στη Νέα Ορλεάνη, η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου συναντήθηκε με τη δήμαρχο της πόλης Έλενα Μορένο, συμμετείχε σε πρόγευμα εργασίας με το Προξενικό Σώμα και είχε επαφές με μέλη της ελληνικής κοινότητας.

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