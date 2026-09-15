Aegean: Απότομη «προσγείωση» στα αποτελέσματα 6μήνου

Το πόσο «ευαίσθητη» είναι η αεροπορική αγορά σε γεωπολιτικούς κινδύνους, οικονομικές κρίσεις και απότομες μεταβολές στις διεθνείς νομισματικές ισοτιμίες, φάνηκε στα αποτελέσματα 6μήνου της Aegean.

Γεώργιος Καλούμενος

Aegean: Απότομη «προσγείωση» στα αποτελέσματα 6μήνου
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  • Η Aegean κατέγραψε ζημίες προ φόρων 5,7 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2026, παρά την αύξηση των εσόδων και της επιβατικής κίνησης.
  • Οι αυξημένες τιμές των καυσίμων προκάλεσαν απώλειες 40 εκατ. ευρώ, ενώ οι αρνητικές συναλλαγματικές ισοτιμίες σημείωσαν ζημιές 14,1 εκατ. ευρώ.
  • Η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 3% με 7,8 εκατ. επιβάτες, ενώ η κίνηση στο εσωτερικό ανέβηκε κατά 6%, αλλά το δίκτυο εξωτερικού παρέμεινε σταθερό λόγω γεωπολιτικών προβλημάτων στη Μέση Ανατολή.
  • Η εταιρεία διατήρησε ισχυρή ρευστότητα με ταμειακά διαθέσιμα ύψους 956,1 εκατ. ευρώ και παρέλαβε 5 νέα αεροσκάφη Airbus A321neo στο πρώτο εξάμηνο του 2026.
  • Η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη για το δεύτερο εξάμηνο, καθώς ο Ιούλιος και ο Αύγουστος σημείωσαν αύξηση επιβατικής κίνησης κατά 4,8%.
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Το εκρηκτικό κοκτέιλ που δημιούργησαν, η κρίση στη Μέση Ανατολή, η αύξηση στα αεροπορικά καύσιμα και οι μη ευνοϊκές συναλλαγματικές αποτιμήσεις οδήγησε σε αρνητικά αποτελέσματα εξαμήνου παρά το γεγονός ότι τα έσοδα και η επιβατική κίνηση κινήθηκαν σε θετικό έδαφος.

Η αύξηση των εσόδων όμως δεν επαρκούσε για να αντισταθμίσει τις αυξημένες πιέσεις στο κόστος, λόγω των παραπάνω αρνητικών συγκυριών με πιο σημαντική, βέβαια να αποδεικνύεται η ακρίβεια στα καύσιμα.

Έτσι ενώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της AEGEAN διαμορφώθηκε σε €816,6 εκατ. αυξημένος κατά 4% σε ετήσια βάση, καθώς μετέφερε κατά 3% περισσότερους επιβάτες, η άνοδος του λειτουργικού κόστους λόγω ακριβότερου καυσίμου, διακοπές πτήσεων στη Μέση ανατολή και αρνητικών συναλλαγματικών ισοτιμιών οδήγησαν τα καθαρά αποτελέσματα σε ζημιές προ φόρων 5,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA υποχώρησαν και αυτά κατά 8%.

Απώλειες 40 εκατ. μόνο από τα καύσιμα

Οι καθαρές απώλειες από τα ακριβότερα καύσιμα έφτασαν τα 40 εκατ. ευρώ παρά το γεγονός ότι η Aegean είχε συνάψει συμβόλαια αντιστάθμισης κινδύνου, ενώ οι ζημιές από την επιδείνωση των συναλλαγματικών αποτιμήσεων ήταν στα 14,1 εκατ., ευρώ, έναντι κερδών 30,6 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025.

Κι όλα αυτά τη στιγμή που η AEGEAN μετέφερε συνολικά 7,8 εκατ. επιβάτες το Α’ Εξάμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση 3%, αντίστοιχη με την αύξηση των προσφερόμενων θέσεων, οι οποίες ανήλθαν σε 9,7 εκατ. Η επιβατική κίνηση στο δίκτυο εσωτερικού ενισχύθηκε κατά 6%, υποστηριζόμενη από τη συνεχιζόμενη δυναμική των ελληνικών προορισμών.

Στο δίκτυο εξωτερικού, η επιβατική κίνηση το πρώτο εξάμηνο του 2026 παρέμεινε στα επίπεδα του 2025, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρέασαν, από τον Μάρτιο και μετά, τόσο τη δυνατότητα εκτέλεσης πτήσεων σε μέρος του δικτύου όσο και τη ζήτηση για διασυνδεόμενη επιβατική κίνηση προς και από την περιοχή μέσω του κύριου κόμβου της Αθήνας. Ο συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε στο 80,3%.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €495,8 εκατ., αυξημένος κατά 3%, ενώ η χωρητικότητα σε ASKs παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή. Η AEGEAN μετέφερε 4,5 εκατ. επιβάτες, αυξημένους κατά 1%, με τα κέρδη EBITDA να διαμορφώνονται σε €98,8 εκατ. και τα κέρδη μετά από φόρους σε €18,5 εκατ.

Συνολικά, στο πρώτο εξάμηνο του 2026, τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €145,3 εκατ., μειωμένα κατά 7%, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες €5,7 εκατ. και τα αποτελέσματα μετά από φόρους σε ζημίες €3,3 εκατ.

Βελτιωμένοι Ιούλιος και Αύγουστος

Πάντως η διοίκηση της Aegean έχει και κάποιους λόγους να αισιοδοξεί ενόψει του 2ου εξαμήνου καθώς η ζήτηση κατά το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, κινήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα, με την AEGEAN να καταγράφει αύξηση επιβατική κίνησης κατά 4,8% με ισορροπημένη αύξηση τόσο στο δίκτυο εσωτερικού και εξωτερικού.

Παράλληλα, ο Όμιλος διατήρησε ιδιαίτερα ισχυρή ρευστότητα, με ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις ύψους €956,1 εκατ. στις 30.06.2026 αυξημένα κατά €114,0 εκατ. αντίστοιχα από τις 30.06.2025, μετά και την καταβολή συνολικού μερίσματος €81,1 εκατ. για την χρήση του 2025, ήτοι 0,90 ευρώ ανά μετοχή στις 05.05.2026.

Επίσης το Α’ Εξάμηνο του 2026, ο Όμιλος παρέλαβε 5 νέα αεροσκάφη Airbus A321neo, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό παραλαβών της οικογένειας Airbus neo σε 43 αεροσκάφη, εκ των οποίων 21 A320neo και 22 A321neo, ενώ έως το τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται να παραλάβει ακόμη 2 αεροσκάφη A321neo.

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