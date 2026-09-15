Όλγα Φαρμάκη: Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 32χρονου αδερφού της Μανούσου

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε έντονη συγκίνηση στην τοπική κοινωνία του Αγρινίου, καθώς ο χαμός του ήταν αιφνίδιος και απρόσμενος

Δημήτρης Δρίζος

Όλγα Φαρμάκη: Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 32χρονου αδερφού της Μανούσου
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  • Ο Μανούσος Φαρμάκης πέθανε αιφνιδίως σε ηλικία 32 ετών μετά από ξαφνική κατάρρευση στο σπίτι του.
  • Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Νοσοκομείο Αγρινίου, δεν κατέστη δυνατό να τον επαναφέρουν στη ζωή.
  • Διενεργείται ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.
  • Η κηδεία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου στο Αγρίνιο, παρουσία οικογένειας, φίλων και τοπικών φορέων.
  • Η απώλειά του προκάλεσε βαθιά θλίψη στην οικογένεια και την τοπική κοινωνία του Αγρινίου.
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Σε βαρύ πένθος τελέστηκε το απόγευμα της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου στο Αγρίνιο η κηδεία του Μανούσου Φαρμάκη, ο οποίος πέθανε αιφνιδίως σε ηλικία 32 ετών. Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στις 17:30 στον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου Αγρινίου, όπου βρέθηκαν μέλη της οικογένειάς του, οι αδερφές του Όλγα και Γωγώ Φαρμάκη, συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που τον γνώριζαν για να του πουν το τελευταίο «αντίο».

Ο 32χρονος άντρας κατέρρευσε μέσα στο σπίτι του. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου οι γιατροί επιχείρησαν να τον κρατήσουν στη ζωή, χωρίς όμως να καταφέρουν να τον επαναφέρουν.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε έντονη συγκίνηση στην τοπική κοινωνία του Αγρινίου, καθώς ο χαμός του ήταν αιφνίδιος και απρόσμενος. Η οικογένειά του και οι άνθρωποι του περιβάλλοντός του κλήθηκαν να διαχειριστούν μια απώλεια που, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία από τις πηγές, δεν αναμενόταν.

Το χρονικό της κατάρρευσης στο σπίτι

Οι πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί συγκλίνουν στο ότι ο Μανούσος Φαρμάκης κατέρρευσε ξαφνικά μέσα στην οικία του. Στο περιστατικό κλήθηκε το ΕΚΑΒ και ακολούθησε η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου.

Εκεί, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό προχώρησε σε προσπάθειες για να τον κρατήσει στη ζωή. Παρά την κινητοποίηση και τις ενέργειες των γιατρών, ο 32χρονος δεν επέζησε.

Ως προς τα αίτια του θανάτου, από τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν προκύπτει ότι διενεργείται ιατροδικαστική εξέταση. Πρόκειται για τη θεσμική διαδικασία που ακολουθείται προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του αιφνίδιου θανάτου του.

Η κηδεία στον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου στο Αγρίνιο

Η κηδεία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου στο Αγρίνιο, παρουσία πλήθους κόσμου. Εκεί συγκεντρώθηκαν οι γονείς του, οι αδελφές του Όλγα και Γωγώ Φαρμάκη, συγγενείς, παιδικοί φίλοι, άνθρωποι που τον γνώριζαν, καθώς και τοπικοί φορείς, όπως αναφέρεται στο διαθέσιμο υλικό.

Δείτε το βίντεο από το sinidisi.gr

Οι παριστάμενοι τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία, σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε μέσα σε βαθιά οδύνη. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο για την οικογένεια Φαρμάκη, η οποία αποχαιρέτησε τον 32χρονο λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης του θανάτου του.

Η απώλειά του έχει επηρεάσει όχι μόνο τους οικείους του αλλά και την τοπική κοινωνία του Αγρινίου, όπου ο πρόωρος χαμός ενός νέου ανθρώπου προκάλεσε θλίψη και συγκίνηση.

Η οικογένεια, οι φίλοι και όσοι βρέθηκαν στον ναό αποχαιρέτησαν έναν άνθρωπο που έφυγε πρόωρα από τη ζωή στα 32 του χρόνια. Η παρουσία του κόσμου στην εξόδιο ακολουθία ανέδειξε το αποτύπωμα που είχε αφήσει στους δικούς του ανθρώπους και στο περιβάλλον του στο Αγρίνιο.

Το τελευταίο «αντίο» ειπώθηκε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου Αγρινίου, εκεί όπου έκλεισε ο κύκλος ενός αιφνίδιου οικογενειακού δράματος που βύθισε στο πένθος την οικογένεια Φαρμάκη.

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