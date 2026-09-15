Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Πότε θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές

Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσει η καταβολή:

Τις ημερομηνίες κατά τις οποίες θα καταβληθούν οι συντάξεις Οκτωβρίου 2026 γνωστοποίησε ο e- ΕΦΚΑ . Οι πληρωμές θα γίνουν σε δύο διαφορετικές ημέρες, σύμφωνα με τον καθιερωμένο διαχωρισμό ανάμεσα στους μισθωτούς και τους μη μισθωτούς.

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