Ηλίας Κασιδιάρης: Αποφυλακίζεται στις 12:00 - Ανοιχτό το ενδεχόμενο να πολιτευτεί υπό προϋποθέσεις

Snapshot Ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίζεται από το κατάστημα κράτησης Δομοκού στις 12:00 το μεσημέρι της Τρίτης 15/9.

Έχει εκτίσει το σύνολο της ποινής του χωρίς να υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη, σύμφωνα με τη δικηγόρο του.

Η συνήγορος του αναφέρει θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το τεκμήριο αθωότητας σχετικά με την αποφυλάκισή του.

Ο Κασιδιάρης θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου μετά την αποφυλάκισή του, όπου αναμένεται να μιλήσει για τα επόμενα πολιτικά του βήματα.

Υπάρχει ενδεχόμενο να πολιτευτεί και να συμμετάσχει στις επόμενες βουλευτικές εκλογές υπό προϋποθέσεις. Snapshot powered by AI

Αποφυλακίζεται από το κατάστημα κράτησης Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος είχε φυλακιστεί για την εμπλοκή του στην εγκληματική οργάνωση, Χρυσή Αυγή.

Το εκ των πρωτοπαλίκαρων του ηγέτη της εγκληματικής οργάνωσης, Νίκου Μιχαλολιάκου, θα περάσει την πύλη της εξόδου στις 12:00 το μεσημέρι της Τρίτης (15/9) κι όπως ενημέρωσε η δικηγόρος του, Βάσω Πανταζή, αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου.

Στο δελτίο Τύπου, η κυρία Πανταζή αναφέρει μεταξύ άλλων, ότι είναι ο μοναδικός Έλληνας κρατούμενος που αποφυλακίζεται έχοντας εκτίσει το σύνολο της ποινής του χωρίς να υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη.

Η συνήγορος αναφέρεται ακόμη σε ζήτημα που, όπως υποστηρίζει, συνδέεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το τεκμήριο αθωότητας.

Εξάλλου, ενημερώνει ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου μετά την αποφυλάκισή του. Κατά την ίδια, αναμένεται να αναφερθεί στα επόμενα πολιτικά του βήματα και στις πληροφορίες που τον θέλουν να κατεβαίνει στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Μπορεί να κατέβει στις εκλογές;

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο συνταγματολόγος Σπύρος Βλαχόπουλος, είπε σχετικά με τον Κασιδιάρη ότι «η νομοθεσία προβλέπει ότι μπορεί να κατέλθει ως υποψήφιος ανεξάρτητος βουλευτής σε οποιαδήποτε περιφέρεια. Ωστόσο, είναι ατελέσφορο γιατί για να εκλεγεί κάποιος βουλευτής, θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει το 3% των εγκύρων πανελλαδικά, κάτι που σημαίνει ότι πρακτικά είναι αδύνατον σε όποια περιφέρεια κι αν κατέβει.

Η κείμενη νομοθεσία αναφέρει ότι δεν μπορεί να ανακηρυχθεί σχεδιασμός όπου δεδηλωμένη ή υποκρυπτόμενη ηγεσία είναι κάποιος που έχει καταδικαστεί έστω και με οριστική απόφαση για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, κάτι που ισχύει για τον Κασιδιάρη.

Αν κριθεί από τον Άρειο Πάγο ότι ο κομματικός σχηματισμός αυτός εμπλέκεται με κάποιο καταδικασμένο πρόσωπο, τότε δεν θα λάβει έγκριση από το αρμόδιο τμήμα Α1».

Κληθείς να σχολιάσει αν επιλέξει να κατέλθει υποψήφιος βουλευτής σε συνδυασμό, είπε ότι «στην περίπτωσή του, μπορεί να κατατεθεί ένας συνδυασμός στον οποίο θα είναι υποψήφιος, αλλά και πάλι μπορεί να μην λάβει έγκριση από τον Άρειο Πάγο».