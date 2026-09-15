Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στον Κηφισό - Πού καταγράφονται οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις

Snapshot Στη λεωφόρο Σχιστού η ουρά των οχημάτων φτάνει τα δύο χιλιόμετρα προς Σκαραμαγκά.

Στη λεωφόρο Αθηνών δημιουργήθηκαν καθυστερήσεις λόγω τροχαίου από το Παλατάκι Χαϊδαρίου έως τη λίμνη Κουμουνδούρου.

Η λεωφόρος Κηφισού παρουσιάζει μεγάλη επιβάρυνση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 30 λεπτά. Snapshot powered by AI

Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί της Τρίτης η κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με σημαντικές καθυστερήσεις να καταγράφονται σε αρκετά σημεία.

Ιδιαίτερα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη λεωφόρο Σχιστού, όπου η ουρά των οχημάτων εκτείνεται για περίπου δύο χιλιόμετρα με κατεύθυνση προς τον Σκαραμαγκά.

Παράλληλα, δύσκολη είναι η κατάσταση και στη λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος του Παλατακίου Χαϊδαρίου έως τη λίμνη Κουμουνδούρου, εξαιτίας τροχαίου που σημειώθηκε στην περιοχή.

Μεγάλη επιβάρυνση παρατηρείται και στη λεωφόρο Κηφισού, με καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας, στο τμήμα από την Κηφισιά έως τα Σίδερα Χαλανδρίου.

Προβλήματα εντοπίζονται επίσης στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, όπου οι οδηγοί χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή καθώς οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 30 λεπτά.