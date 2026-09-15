Αλάσκα: 62 ώρες στη θάλασσα ο 15χρονος «προσπάθησε να κρατηθεί» από τους δύο πνιγμένους για να ζήσει

Snapshot Ο 15χρονος Ντέρεκ Πάρκερ Αγκναάνγκα επέζησε τρεις μέρες στη θάλασσα μετά την ανατροπή του αλιευτικού σκάφους στην Αλάσκα.

Ο έφηβος προσπάθησε να κρατηθεί από τον αδελφό και τον ξάδελφό του, που πνίγηκαν στην τραγωδία.

Το αλιευτικό σκάφος ανατράπηκε πιθανόν λόγω πετονιάς που μπλέχτηκε στον κινητήρα κοντά στο νησί Σεντ Λόρενς.

Η Ακτοφυλακή εντόπισε τον επιζώντα εξαντλημένο και παγωμένο πάνω στο αναποδογυρισμένο σκάφος το πρωί της 7ης Σεπτεμβρίου.

Η οικογένεια έχει ξεκινήσει εκστρατεία GoFundMe για τη στήριξη και την κάλυψη των εξόδων κηδείας των δύο θυμάτων. Snapshot powered by AI

Η οδυνηρή περιπέτεια του 15χρονοου Ντέρεκ Πάρκερ Αγκναάνγκα, ο οποίος επέζησε 3 μέρες μόνο τους στη θάλασσα, όταν το αλιευτικό σκάφος στο οποίο επέβαινε βυθίστηκε ανοικτά των ακτών της Αλάσκας, ενώ ο αδελφός του και ο ξάδελφός του πνίγηκαν προκάλεσε αίσθηση.

Τώρα η οικογένειά του αποκαλύπτει τραγικές λεπτομέρειες της επιβίωσής του.

«Προσπάθησε να κρατηθεί από τον αδελφό και τον ξάδελφό του όσο περισσότερο μπορούσε αφού πνίγηκαν», έγραψε η θεία του, Κολίν Γουόκερ, σε μια σελίδα του GoFundMe για τη στήριξη της οικογένειας.

Ο Αγκναάνγκα ψάρευε μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό και τον ξάδελφό του, όταν η μικρή βάρκα τους αναποδογύρισε κοντά στο νησί Σεντ Λόρενς και παρασύρθηκε στη Βερίγγειο θάλασσα στις 4 Σεπτεμβρίου.

A 15-year-old teenager spent nearly two days on an overturned boat off the coast of Alaska



Two of his companions, including his older brother and cousin, died.



The group went out to sea to fish, but the boat capsized during the night of September 5. On the morning of September… pic.twitter.com/rWp0Mw4sXx — NEXTA (@nexta_tv) September 12, 2026

Μια από τις πετονιές τους πιθανόν να μπλέχτηκε στον κινητήρα, προκαλώντας την ανατροπή της βάρκας, όπως ανέφερε εκπρόσωπος της οικογένειας.

Η Ακτοφυλακή εντόπισε τον παγωμένο, πεινασμένο και εξαντλημένο έφηβο επιζώντα να κάθεται πάνω στο αναποδογυρισμένο σκάφος, το πρωί της 7ης Σεπτεμβρίου.

Ζούσε με την προσευχή, χωρίς φαγητό και νερό. … Είπε ότι καθόταν έτσι προσευχόμενος όλη την ώρα», ανέφερε η μητέρα του αγοριού, Βίνα Κουλοβίι, σε ανάρτησή της στο Facebook.

Είπε ότι ο γιος της αναπληρώνει τώρα τον ύπνο του μετά από τη φρικτή δοκιμασία που στοίχισε τη ζωή στον αδελφό του, τον 35χρονο Σίντνεϊ Κουλοβίι, και στον ξάδελφό του, τον 34χρονο Μπάρτον Ρούκοκ.

Η μητέρα ανέφερε σε μια άλλη συγκινητική ανάρτηση στο διαδίκτυο ότι ένα νέο εγγόνι έχει ήδη πάρει το όνομα του τραγικού μεγαλύτερου γιου της, Σίντνεϊ.

Ο Κουλογιί, που ήταν ο καπετάνιος της βάρκας, πνίγηκε αφού εγκλωβίστηκε κάτω από το αναποδογυρισμένο σκάφος, ενώ ο Ρούκοκ επέζησε μαζί με τον Αγκναάνγκα για μια μέρα πριν αρχίσει να δυσκολεύεται, να πέσει στο νερό και να πεθάνει, όπως δήλωσαν μέλη της οικογένειας στο KTUU.

Τα πτώματα και των δύο ανδρών κατάφεραν τελικά να ανασυρθούν από το σκάφος διάσωσης, ανέφερε το BBC.

Μια εκστρατεία στο GoFundMe που δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει την οικογένεια και να καλύψει τα έξοδα της κηδείας έχει ήδη σχεδόν φτάσει τον στόχο των 45.000 δολαρίων.