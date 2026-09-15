Βραβεία Emmy 2026: «Σάρωσαν» τα «Widow’s Bay» και «The Pitt» - Όλοι οι νικητές

Snapshot Τα «Widow’s Bay» και «The Pitt» ήταν οι μεγάλοι νικητές των 78ων Emmy Awards, με σημαντικές διακρίσεις σε κωμικές και δραματικές σειρές αντίστοιχα.

Ο Matthew Rhys κέρδισε δύο Emmy για τις σειρές «The Beast in Me» και «Widow’s Bay».

Η Allison Janney και η Jean Smart ισοφάρισαν ένα ρεκόρ όλων των εποχών στα βραβεία.

Το «Widow’s Bay» αναδείχθηκε Καλύτερη Κωμική Σειρά και έλαβε βραβεία σε πολλές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των καλύτερων ρόλων και σεναρίου.

Το «The Pitt» κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Δραματικής Σειράς, με τον Noah Wyle να λαμβάνει το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου σε δραματική σειρά. Snapshot powered by AI

Τα «Widow’s Bay» και «The Pitt» ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές των 78ων Βραβείων Emmy, με τις δύο σειρές να αποσπούν σημαντικές διακρίσεις στη λαμπερή τελετή που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου στο Peacock Theater του Λος Άντζελες.

Την τελετή παρουσίασε η Mariska Hargitay, με τα βραβεία να μεταδίδονται ζωντανά από το NBC και το Peacock.

Η Κέιτι Ντίπολντ και η ομάδα του «Widow’s Bay» παραλαμβάνουν το βραβείο Καλύτερης Κωμικής Σειράς στα 78α Emmy Awards Invision

Ο Matthew Rhys ήταν ένας από τους μεγάλους νικητές της βραδιάς, καθώς απέσπασε δύο Emmy, για τις σειρές «The Beast in Me» και «Widow’s Bay». Παράλληλα, η Allison Janney και η Jean Smart έγραψαν τη δική τους ιστορία, ισοφαρίζοντας ένα ρεκόρ όλων των εποχών.

Σημαντικές διακρίσεις απέσπασαν επίσης τα «DTF St. Louis» και «Widow’s Bay», ενώ ορισμένα από τα βραβεία είχαν ήδη απονεμηθεί στα Creative Arts Emmys, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου.

Ακολουθεί η πλήρης λίστα με τους νικητές και τους υποψηφίους στις 19 κατηγορίες που ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια της τελετής της 14ης Σεπτεμβρίου.

Καλύτερη κωμική σειρά

Νικητής: «Widow’s Bay»

Υποψήφιες ήταν επίσης οι:«Abbott Elementary», «The Bear», «Hacks», «Margo’s Got Money Troubles», «Nobody Wants This», «Only Murders in the Building» και «Shrinking».

Α' Ανδρικός Ρόλος σε κωμική σειρά

Νικητής: Matthew Rhys – «Widow’s Bay»

Υποψήφιοι:Yahya Abdul-Mateen II – «Wonder Man»Steve Carell – «Rooster»Jason Segel – «Shrinking»Martin Short – «Only Murders in the Building»

Α' Γυναικείος Ρόλος σε κωμική σειρά

Νικήτρια: Jean Smart – «Hacks»

Υποψήφιες:Quinta Brunson – «Abbott Elementary»Ayo Edebiri – «The Bear»Elle Fanning – «Margo’s Got Money Troubles»Lisa Kudrow – «The Comeback»

Β' Ανδρικός Ρόλος σε κωμική σειρά

Νικητής: Stephen Root – «Widow’s Bay»

Υποψήφιοι:Colman Domingo – «The Four Seasons»Paul W. Downs – «Hacks»Harrison Ford – «Shrinking»Nick Offerman – «Margo’s Got Money Troubles»Michael Urie – «Shrinking»Tyler James Williams – «Abbott Elementary»

Β' Γυναικείος Ρόλος σε κωμική σειρά

Νικήτρια: Kate O’Flynn – «Widow’s Bay»

Υποψήφιες:Dale Dickey – «Widow’s Bay»Hannah Einbinder – «Hacks»Janelle James – «Abbott Elementary»Michelle Pfeiffer – «Margo’s Got Money Troubles»Megan Stalter – «Hacks»Jessica Williams – «Shrinking»

Καλύτερο Σενάριο σε κωμική σειρά

Νικητής: «Widow’s Bay», «Welcome to Widow’s Bay!» – Katie Dippold

Υποψήφια ήταν επίσης τα:«Abbott Elementary», «The Chair Company», «The Comeback», «Hacks» και «Jury Duty Presents: Company Retreat».

Καλύτερη Σκηνοθεσία σε κωμική σειρά

Νικητής: «Widow’s Bay», «Welcome to Widow’s Bay!» – Hiro Murai

Υποψήφιες ήταν επίσης οι σειρές:«Abbott Elementary», «The Bear», «The Chair Company», «Hacks» και «The Ms. Pat Show».

Δραματικές σειρές

Καλύτερη δραματική σειρά

Νικητής: «The Pitt»

Υποψήφιες:«The Diplomat», «The Gilded Age», «A Knight of the Seven Kingdoms», «Paradise», «Pluribus», «Slow Horses» και «Your Friends & Neighbors».

Α' Ανδρικός Ρόλος σε δραματική σειρά

Νικητής: Noah Wyle – «The Pitt»

Υποψήφιοι:Sterling K. Brown – «Paradise»Gary Oldman – «Slow Horses»Mark Ruffalo – «Task»Rufus Sewell – «The Diplomat»

Α' Γυναικείος Ρόλος σε δραματική σειρά

Νικήτρια: Rhea Seehorn – «Pluribus»

Υποψήφιες:Carrie Coon – «The Gilded Age»Chase Infiniti – «The Testaments»Keri Russell – «The Diplomat»Zendaya – «Euphoria»

Β' Ανδρικός Ρόλος σε δραματική σειρά

Νικητής: Tom Pelphrey – «Task»

Υποψήφιοι:Patrick Ball – «The Pitt»Billy Crudup – «The Morning Show»Shawn Hatosy – «The Pitt»Gerran Howell – «The Pitt»Jack Lowden – «Slow Horses»Carlos-Manuel Vesga – «Pluribus»

Β' Γυναικείος Ρόλος σε δραματική σειρά

Νικήτρια: Allison Janney – «The Diplomat»

Υποψήφιες:Taylor Dearden – «The Pitt»Fiona Dourif – «The Pitt»Katherine LaNasa – «The Pitt»Sepideh Moafi – «The Pitt»Julianne Nicholson – «Paradise»Karolina Wydra – «Pluribus»

Καλύτερο Σενάριο σε δραματική σειρά

Νικητής: «Pluribus», «We Is Us» – Vince Gilligan

Υποψήφια:«The Diplomat», «The Pitt» (δύο επεισόδια), «Slow Horses» και «Task».

Καλύτερη Σκηνοθεσία σε δραματική σειρά

Νικητής: «Slow Horses», «Scars» – Saul Metzstein

Υποψήφιες:«The Gilded Age», «Paradise», «The Pitt», «Pluribus» και «Task».

Μίνι σειρά / Ανθολογία

Καλύτερη μίνι σειρά ή ανθολογία

Νικητής: «DTF St. Louis»

Υποψήφιες:«All Her Fault», «The Beast in Me», «Beef» και «Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette».

Α' Ανδρικός Ρόλος σε μίνι σειρά ή τηλεταινία

Νικητής: Matthew Rhys – «The Beast in Me»

Υποψήφιοι:Riz Ahmed – «Bait»Jason Bateman – «Black Rabbit»Charlie Hunnam – «Monster: The Ed Gein Story»Oscar Isaac – «Beef»

Α' Γυναικείος Ρόλος σε μίνι σειρά ή τηλεταινία

Νικήτρια: Sally Field – «Remarkably Bright Creatures»

Υποψήφιες:Claire Danes – «The Beast in Me»Carey Mulligan – «Beef»Sarah Pidgeon – «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette»Sarah Snook – «All Her Fault»

Reality και ποικίλης ύλης

Καλύτερο Reality Competition Program

Νικητής: «The Traitors»

Υποψήφια:«Dancing with the Stars», «RuPaul’s Drag Race», «Survivor» και «Top Chef».

Καλύτερη Variety Series

Νικητής: «The Late Show with Stephen Colbert»

Υποψήφιες:«The Daily Show», «Jimmy Kimmel Live!», «Last Week Tonight with John Oliver» και «Saturday Night Live».

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