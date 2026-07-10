Οι αδερφές Λόπεζ «τρέλαναν» το Παρίσι: Ποια είναι η βραβευμένη με Emmy δημοσιογράφος Λίντα

Η μικρότερη αδερφή της Τζένιφερ Λόπεζ έκλεψε την παράσαση από τη σούπερ σταρ με ένα προκλητικό φόρεμα, καθώς ξεκίνησαν οι εορτασμοί για τα 57α γενέθλια της JLO στο Παρίσι.

Newsbomb

Οι αδερφές Λόπεζ «τρέλαναν» το Παρίσι: Ποια είναι η βραβευμένη με Emmy δημοσιογράφος Λίντα
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  • Η Λίντα Λόπεζ, μικρότερη αδερφή της Τζένιφερ Λόπεζ, κέρδισε την προσοχή με ένα προκλητικό μαύρο φόρεμα στο Παρίσι κατά τον εορτασμό των 57ων γενεθλίων της JLO.
  • Η Λίντα είναι βραβευμένη με Emmy δημοσιογράφος με σημαντική καριέρα σε μεγάλα δίκτυα της Νέας Υόρκης και έχει εκδώσει βιβλίο για την πολιτικό Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ.
  • Οι αδερφές Λόπεζ συνεργάζονται στην εταιρεία παραγωγής Nuyorican Productions και έχουν ιδρύσει το Lopez Family Foundation για την υποστήριξη γυναικών και παιδιών σε ανάγκη.
  • Η Τζένιφερ Λόπεζ και η Λίντα έχουν αναπτύξει στενή σχέση, με τη Λίντα να περιγράφει την JLO ως την καλύτερή της φίλη και έμπνευση.
  • Η JLO έχει πρόσφατα πάρει διαζύγιο από τον Μπεν Άφλεκ και προσπαθεί να πουλήσει την έπαυλή της στο Μπέβερλι Χιλς με σημαντική μείωση στην τιμή.
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Η Λίντα Λόπεζ, η μικρότερη αδερφή της JLO έκλεψε την παράσταση με ένα προκλητικό φόρεμα, κατά την πρόσφατη έξοδό της από το ιταλικό εστιατόριο Gigi Paris στη Γαλλία. Η 55χρονη, βραβευμένη με Emmy δημοσιογράφος από τη Νέα Υόρκη, ντύνεται συνήθως συντηρητικά - αλλά αυτή τη φορά επέλεξε να φορέσει ένα μαύρο φόρεμα με σκισίματα και έντονο ντεκολτέ που αποκάλυπτε μέρη του κορμού, των γοφών και των ποδιών της.

Η υποψήφια για Grammy ντίβα της ποπ - η οποία γίνεται 57 ετών στις 24 Ιουλίου - αποκάλυψε επίσης τα πόδια της κάτω από ένα διαφανές φόρεμα με λαιμόκοψη και χάντρες σε nude απόχρωση, ένα λευκό σάλι με φτερά και ένα ασορτί τσαντάκι. Οι γεννημένες στο Μπρονξ αδερφές, κάθισαν στην πρώτη σειρά σε πολυάριθμα σόου υψηλής ραπτικής για το Φθινόπωρο/Χειμώνα της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού αυτή την εβδομάδα.

Το 2021, η Λίντα αποκάλεσε την JLO «την καλύτερή της φίλη» και «το άλλο της μισό» σε ένα αφιέρωμα για τα γενέθλιά της στο Instagram πριν από πέντε χρόνια.
«Σ' αγαπώ περισσότερο από όσο μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις», είχε δηλώσει τότε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό. «Φωτίζεις τον κόσμο και μου δείχνεις τι είναι δυνατό και είσαι πάντα η έμπνευσή μου. Μερικές φορές δεν μπορώ να πιστέψω ότι ήμουν τόσο τυχερή που ο Θεός έφερε την όμορφη ψυχή σου στη ζωή μου.»

Οι συνιδρύτριες της εταιρείας παραγωγής Nuyorican Productions - οι οποίες διηύθυναν το Ίδρυμα Οικογένειας Lopez - έμειναν μάλιστα έγκυες την ίδια εποχή και είδαν τα παιδιά τους να αποφοιτούν από το κολέγιο τον περασμένο μήνα. Η Λίντα απέκτησε την 17χρονη κόρη της Λούσι Ρεν Λόπεζ-Γκόλντφριντ με τον πρώην σύντροφό της Άνταμ Γκόλντφριντ, ενώ η Τζέι Λο απέκτησε τα 18χρονα δίδυμα αδέρφια της - την Έμμε Μουνίζ (γνωστή και ως Όσκαρ) και τον Μαξ Μουνίζ - με τον πρώην σύζυγό της, Μαρκ Άντονι.

Η JLo πήρε διαζύγιο από τον πρώην σύζυγό της Μπεν Άφλεκ πέρυσι, και προσπαθεί ακόμη να πουλήσει τη μεγαλοπρεπή τους έπαυλη στο Μπέβερλι Χιλς για 49,995 εκατομμύρια δολάρια - 18,1 εκατομμύρια δολάρια λιγότερα από όσα πλήρωσαν για αυτήν. Έχουν άλλη μία μεγαλύτερη αδελφή, τη Leslie, η οποία εργάζεται ως δασκάλα.

Ποια είναι η Λίντα Λόπεζ

Η Λίντα έχει διαγράψει μια αξιοσημείωτη πορεία στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση της Νέας Υόρκης. Έχει εργαστεί ως παρουσιάστρια και ρεπόρτερ σε μεγάλα δίκτυα όπως το WCBS Newsradio 880, το ABC News και το Fox 5. Το 2001 κέρδισε βραβείο Emmy για την παρουσίαση του πρωινού ενημερωτικού προγράμματος ("Outstanding Morning News Program"

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Και το 2020 κυκλοφόρησε το βιβλίο της με τίτλο AOC: The Fearless Rise and Powerful Resonance of Alexandria Ocasio-Cortez, το οποίο εστιάζει στη ζωή και την πολιτική άνοδο της Αμερικανίδας πολιτικού Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ. Μαζί με την αδελφή της, Τζένιφερ, έχουν ιδρύσει το Lopez Family Foundation με στόχο τη βελτίωση της ιατρικής περίθαλψης και της υγειονομικής εκπαίδευσης για γυναίκες και παιδιά που έχουν ανάγκη.

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