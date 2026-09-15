Τραμπ: H viral στιγμή που διέκοψε τον CEO της Nvidia - «Oι φόβοι για την AI είναι φάρσα»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «φάρσα» τους φόβους για την τεχνητή νοημοσύνη και υποστήριξε ότι τα κέντρα δεδομένων συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη των πολιτειών και των ανθρώπων.

Κατά τη διάρκεια συνόδου, ο Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, σε ανοιχτή ακρόαση, όπου συμφώνησαν στην υποστήριξη της γρήγορης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Τραμπ απέρριψε την ανάγκη για επιπλέον ρυθμιστικά μέτρα στην τεχνητή νοημοσύνη και κατηγόρησε όσους αντιδρούν ότι έχουν κακούς σκοπούς και εξυπηρετούν ξένα συμφέροντα.

Υπογράμμισε τον ρόλο των κέντρων δεδομένων ως «το πετρέλαιο των επόμενων 20-25 ετών» και τόνισε την τεχνολογική υπεροχή των ΗΠΑ στον τομέα αυτό.

Η τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Χουάνγκ αναδεικνύει τον αυξανόμενο δεσμό μεταξύ πολιτικής και τεχνολογίας, ενώ εντείνεται η συζήτηση για αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο στην τεχνητή νοημοσύνη. Snapshot powered by AI

Αφού χρησιμοποίησε τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσής του για να καταδικάσει την προσπάθεια του διευθύνοντος συμβούλου της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, να επιβραδύνει την ανάπτυξη της βιομηχανίας Τεχνητής Νοημοσύνης, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε ένα βήμα παραπέρα τη Δευτέρα.

Την ώρα που ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, βρισκόταν στο βήμα της Συνόδου Κορυφής All-In στο Λος Άντζελες, δέχθηκε μια απρόσμενη τηλεφωνική κλήση. Στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν ο Αμερικανός πρόεδρος, με τον επικεφαλής του τεχνολογικού κολοσσού να βάζει το τηλέφωνο σε ανοιχτή ακρόαση, επιτρέποντας στο κοινό να παρακολουθήσει ζωντανά τον διάλογό τους. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας αντάλλαξαν απόψεις για το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης, υποβάθμισαν την καταστροφολογία και εστίασαν στις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης.

«Σας λέω, όλα είναι μια φάρσα», είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από έναν από τους συμμετέχοντες. «Τα κέντρα δεδομένων είναι εξαιρετικά και κάνουν τους ανθρώπους πλούσιους και κάνουν τις πολιτείες πλούσιες».

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει εμπλακεί στην έντονη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και το κατά πόσον οι κατασκευαστές μοντέλων, κυρίως η Anthropic και η OpenAI, κατασκευάζουν με ταχύτητα αστραπής τεχνολογία που απειλεί να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Το σαββατοκύριακο, ο Αμοντέι δημοσίευσε ένα δοκίμιο που υποστήριζε την σκόπιμη επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης μοντέλων, κερδίζοντας την υποστήριξη του CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, και της SpaceX. Έλον Μασκ .

Οι αντιδράσεις απέναντι στην κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων συνδέονται πλέον άμεσα με τους ευρύτερους προβληματισμούς για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η κοινή γνώμη εκφράζει αυξανόμενη ανησυχία, καθώς η ραγδαία εξάπλωση της τεχνολογίας αυτής τροφοδοτεί φόβους για εκτεταμένη απώλεια θέσεων εργασίας και αντικατάσταση των εργαζομένων.

Με πολυάριθμες αναρτήσεις στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις ανησυχίες για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα κέντρα δεδομένων, αποκαλώντας τις «απάτη» και «φάρσα». Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος για επιπλέον θεσμικές ρυθμίσεις, ενώ χαρακτήρισε όσους αντιδρούν «επαναστάτες με κακούς σκοπούς», υποστηρίζοντας ότι οι πιέσεις για πάγωμα των έργων οφείλονται αποκλειστικά στην τεχνολογική υπεροχή των ΗΠΑ.

Αφού ο Χουάνγκ έβαλε τον Τραμπ σε ανοιχτή ακρόαση τη Δευτέρα, ο πρόεδρος δήλωσε ότι τα κέντρα δεδομένων είναι το «πετρέλαιο των επόμενων 20, 25 ετών». Αστειεύτηκε επίσης ότι ο Χουάνγκ, επικεφαλής της πιο πολύτιμης εταιρείας στον κόσμο, «μπορεί να αναπτύξει το πιο πολύπλοκο τσιπ υπολογιστή που κανείς δεν μπορεί να αντιγράψει, αλλά δεν μπορεί να καταλάβει πώς να με βάλει σε ανοιχτή ακρόαση».

Ο Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε την ταχεία ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης, τα οποία εξοπλίζονται ευρέως με τους επεξεργαστές της Nvidia. Παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τζένσεν Χουάνγκ, έχουν πραγματοποιήσει αρκετές κοινές εμφανίσεις κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ, η πρόσφατη τηλεφωνική τους επικοινωνία αναδεικνύει τον ολοένα και ισχυρότερο δεσμό τους. Παράλληλα, υπογραμμίζει τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει πλέον η Τεχνητή Νοημοσύνη στην αμερικανική οικονομία, σε μια περίοδο που αυξάνονται οι πιέσεις για την επιβολή αυστηρότερου ρυθμιστικού πλαισίου.

«Είμαι μαζί σου από την πρώτη στιγμή», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενος στον Τζένσεν Χουάνγκ κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους συνομιλίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι όσοι αντιδρούν στην κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων εξυπηρετούν συμφέροντα όσων δεν επιθυμούν την τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας, αφήνοντας αιχμές για πιθανό δάκτυλο της Κίνας. «Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να συμβεί κάτι τέτοιο», τόνισε ο Τραμπ, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia να συμφωνεί απόλυτα, απαντώντας: «Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε πρόεδρε. Δεν θα το επιτρέψουμε». Το πρωτοφανές αυτό περιστατικό σχολίασε αργότερα στο X ο Τσαμάθ Παλιχαπιτίγια, συνδιοργανωτής της συνόδου, χαρακτηρίζοντας τη στιγμή εντελώς σουρεαλιστική.

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