Τραμπ: Υπάρχει «νοσηρή συνωμοσία» κατά της Τεχνητής Νοημοσύνης και των κέντρων δεδομένων

«Ο μόνος έλεγχος ή τα μόνα «προστατευτικά όρια» που χρειάζεται η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένας ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟΣ (με υψηλό IQ!) ΠΡΟΕΔΡΟΣ, και οι ΗΠΑ διαθέτουν έναν τέτοιο, και μάλιστα με το παραπάνω!

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εμποδίσει «ανθρώπους» της Τεχνητής Νοημοσύνης να κάνουν κακά ή δυνητικά επιβλαβή «πράγματα», όπως τον Ντάριο (Anthropic!), ο οποίος τώρα προσποιείται το «τέλειο αγγελούδι», και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε!

Διαθέτουμε ήδη τεράστιες ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ εξουσίες επί αυτών των εταιρειών!

Βρίσκεται σε εξέλιξη μια ΝΟΣΗΡΗ συνωμοσία κατά της Τεχνητής Νοημοσύνης και των κέντρων δεδομένων, και η μόνη χώρα που χαίρεται γι’ αυτό είναι η Κίνα.

ΟΠΟΙΟΣ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ, ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ!

Προηγούμαστε της Κίνας και όλων των άλλων και θα συνεχίσουμε να προηγούμαστε.

Συνωμοσιολόγοι, υπονομευτές, προδότες και όσοι διαρρέετε πληροφορίες, ΠΡΟΣΕΞΤΕ!

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα!» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.