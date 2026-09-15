Βίντεο οργής στην Αυστραλία: Πατέρας έβαλε στο τιμόνι τον τρίχρονο γιο του - «Μην τρακάρεις»

Ο πατέρας μετά το βίντεο συνελήφθη, ενώ ήδη αντιμετωπίζει την κατακραυγή για την ανεύθυνη ενέργειά του

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Βίντεο οργής στην Αυστραλία: Πατέρας έβαλε στο τιμόνι τον τρίχρονο γιο του - «Μην τρακάρεις»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας πατέρας στην Αυστραλία συνελήφθη αφού έδωσε το τιμόνι του αυτοκινήτου στον τρίχρονο γιο του σε κατοικημένη περιοχή.
  • Στο βίντεο ο πατέρας φωνάζει στο παιδί να οδηγήσει και να μην τρακάρει, ενώ το παιδί κάθεται στην αγκαλιά ενός άνδρα.
  • Η αστυνομία χαρακτήρισε το περιστατικό ως «βαθιά ανησυχητικό» και ο πατέρας θα εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 2 Οκτωβρίου.
  • Ο υπουργός της Δυτικής Αυστραλίας καταδίκασε έντονα την πράξη, επισημαίνοντας τον σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή και την ασφάλεια του παιδιού.
  • Το περιστατικό εγείρει ανησυχίες σχετικά με την οδική ασφάλεια και την ευθύνη των γονέων.
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Ένας πατέρας συνελήφθη στο Περθ της Αυστραλίας, μετά από τρομακτικά πλάνα που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, όπου είχε δώσει το τιμόνι στο μόλις τριών ετών παιδί του για να οδηγήσει, και με ενθουσιασμό του φώναζε να μην τρακάρει, ενώ κινείται σε κατοικημένη περιοχή.

Το βίντεο φέρεται να έδειχνε το παιδί να κάθεται στην αγκαλιά ενός άνδρα με τα χέρια στο τιμόνι.

Ο πατέρας φέρεται να λέει στο αγόρι να «φύγει» και να «οδηγήσει». Επίσης ακούγεται να του λέει: «Κοίτα, εκεί είναι το χέρι μου... Κοίτα πού πηγαίνεις. Μην τρακάρεις. Πήγαινε ευθεία», κατά τη διάρκεια του βίντεο κλιπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Και πρόσθεσε: «Πήγαινε ευθεία, ευθεία. Πάνω στο κράσπεδο, πάνω στο κράσπεδο».

Ο άνδρας πίσω από την κάμερα φέρεται να συνεχίζει να φωνάζει οδηγίες κατά τη διάρκεια του βίντεο κλιπ πριν το όχημα σταματήσει αφού φτάσει σε ένα μονοπάτι. Στη συνέχεια, λέει: «Τα καταφέραμε», καθώς το αυτοκίνητο σταματά.

Η αστυνομία συνέλαβε τον πατέρα το Σάββατο και θα εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 2 Οκτωβρίου. Οι αρχές χαρακτήρισαν περιστατικό ως «βαθιά ανησυχητικό».

Ο υπουργός της Δυτικής Αυστραλίας Μάθιου Σουίνμπορν εμφανίστηκε σοκαρισμένος αφού είδε το βίντεο κλιπ. «Με έχει θυμώσει και πρέπει να καταδικαστεί με τον πιο έντονο τρόπο - δεν υπάρχει υπεράσπιση», είπε και πρόσθεσε: «Αν γινόταν ατύχημα, αυτό το παιδί θα αντιμετώπιζε θάνατο ή μόνιμο τραυματισμό. Είχαμε τόσους πολλούς σοβαρούς θανάτους στους δρόμους μας και τα μηνύματα της κυβέρνησης γύρω από αυτό είναι ευθύνη όλων να είναι ασφαλείς και αυτό είναι απλώς γελοίο».

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