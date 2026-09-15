Αλκέτ Ριζάι: Τρίτη απόδραση και... φαρμακερή; Άφαντος ο σκληρός βαρυποινίτης, σαφάρι της ΕΛ.ΑΣ.

Snapshot Ο Αλκέτ Ριζάι, καταδικασμένος για τρεις δολοφονίες, έχει αποδράσει δύο φορές με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού και συνεχίζει να λαμβάνει άδειες εξόδου από το 2021, συνολικά 16 φορές.

Η τελευταία άδεια του Ριζάι σχετίζεται με ένοπλο επεισόδιο σε beach-bar στη Σαρωνίδα, μετά το οποίο αγνοείται η τύχη του.

Στις 18 Φεβρουαρίου 2026 δολοφονήθηκε μέσα στη φυλακή Δομοκού ο βαρυποινίτης Αντώνης Παπαδάτος, παρουσία του Ριζάι, του οποίου ο ρόλος δεν έχει διευκρινιστεί.

Το σύστημα χορήγησης αδειών βασίζεται στη γνωμοδότηση του συμβουλίου της φυλακής και την τελική απόφαση εισαγγελέα, που λαμβάνει υπόψη τη συμπεριφορά και την τυπικότητα των κρατουμένων.

Οι αποδράσεις του Ριζάι με ελικόπτερο το 2006 και το 2009 προκάλεσαν έντονες επικρίσεις για τα κενά ασφαλείας των σωφρονιστικών καταστημάτων στην Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Ο Αλκέτ Ριζάι, ο σκληρός Αλβανός ποινικός, ο οποίος έχει καταδικαστεί για τρεις δολοφονίες και είχε ήδη αποδράσει δύο φορές, εκθέτοντας ανεπανόρθωτα το σωφρονιστικό σύστημα και την Ελληνική Αστυνομία γενικότερα, συνέχιζε και λάμβανε άδειες για να βγαίνει από τη φυλακή.

Από το 2021, ο Ριζάι είχε πάρει ούτε μία ούτε δύο, αλλά 16 (!) άδειες εξόδου από το σωφρονιστικό κατάστημα που κρατείτο, παρά το παρελθόν του.

Εύλογα λοιπόν εγείρονται ερωτήματα για το πώς αυτός ο δολοφόνος και κατά συρροήν δραπέτης, συνέχιζε να λαμβάνει άδειες και μπαινοβγαίνει από τη φυλακή.

Πώς χορηγούνται οι άδειες

Σύμφωνα με τον νόμο, ο κρατούμενος, έχει δικαίωμα να αιτηθεί άδεια έπειτα από καθορισμένο χρόνο κράτησης σε σωφρονιστικό κατάστημα. Το συμβούλιο της φυλακής γνωμοδοτεί και ο εισαγγελέας είναι αυτός που λαμβάνει την τελική απόφαση, συνεκτιμώντας τη συμπεριφορά του αιτούντα, τόσο κατά την παραμονή του στο σωφρονιστικό κατάστημα όσο και στην τυπικότητα που επέδειξε σε προηγούμενες άδειες.

Από το 2021 λοιπόν, ο Ριζάι είχε λάβει 16 άδειες, και στην τελευταία ενεπλάκη σε ένοπλο επεισόδιο έξω από beach-bar στη Σαρωνίδα κι έκτοτε αγνοείται η τύχη του.

Η δολοφονία του βαρυποινίτη μέσα στη φυλακή

Στις 18 Φεβρουαρίου 2026 ,στο γραφείο του στο αρχιφυλακείο της φυλακής Δομοκού, εκτελέστηκε εν ψυχρώ ο Έλληνας βαρυποινίτης Αντώνης Παπαδάτος, που κρατείτο για τη δολοφονία του Ντίμη Κορφιάτη στη Ζάκυνθο. Ο 43χρονος δολοφονήθηκε από Βούλγαρο βαρυποινίτη που κατηγορείται για τη δολοφονία του επιχειρηματία Γιάννη Μακρή το 2018 στη Βούλα. Δίπλα τους βρισκόταν ένας δεσμοφύλακας αλλά και ο Αλκέτ Ριζάι, του οποίου ο ρόλος δεν έχει αποσαφηνιστεί, αλλά συνέχιζε να λαμβάνει άδειες από τη φυλακή...

Οι δύο αποδράσεις με ελικόπτερο

Στις 4 Ιουνίου 2006, ο Ριζάι έγινε γνωστός στο πανελλήνιο, όταν απέδρασε μαζί με τον No.1 καταζητούμενο της ΕΛΑΣ, Βασίλη Παλαιοκώστα από τις φυλακές Κορυδαλλού με ελικόπτερο, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις κι επικρίσεις για τα κενά ασφαλείας του σωφρονιστικού καταστήματος.

Στις 22 Φεβρουαρίου 2009, απέδρασε ξανά με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού με τον Παλαιοκώστα που οργάνωσε και αυτή την απόδραση να εκθέτει ανεπανόρθωτα το σοφρωνιστικό σύστημα. Μετά από λίγους μήνες συνελήφθη εκ νέου στο Γραμματικό, μαζί με τη σύντροφό του.

Διαβάστε επίσης