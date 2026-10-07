e-ΕΦΚΑ: Νέα ψηφιακή πλατφόρμα για ερωτήματα, αναφορές και καταγγελίες - Πότε θα λειτουργήσει

Snapshot Από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου τίθεται σε λειτουργία το νέο υποσύστημα ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών του eΕΦΚΑ.

Η νέα πλατφόρμα επιτρέπει στους πολίτες να υποβάλλουν αιτήματα χωρίς την αποστολή mail ή την αυτοπρόσωπη παρουσία στις υπηρεσίες.

Τα αιτήματα δρομολογούνται αυτοματοποιημένα στις αρμόδιες υπηρεσιακές δομές για εξέταση και απάντηση.

Η λειτουργία συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό του eΕΦΚΑ, απλοποιώντας διαδικασίες και επιταχύνοντας τη διαχείριση αιτημάτων.

Στόχος είναι η βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών εξ αποστάσεως, μειώνοντας τις περιττές μετακινήσεις. Snapshot powered by AI

Από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026 τίθεται σε λειτουργία το νέο υποσύστημα ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών του e-ΕΦΚΑ, στο πλαίσιο του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) του φορέα.

Μέσω της νέας πλατφόρμας, οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν γενικά ή ειδικά ερωτήματα, καθώς και αναφορές και καταγγελίες, χωρίς να απαιτείται η αποστολή e-mail σε διαφορετικά σημεία επικοινωνίας ή η αυτοπρόσωπη προσέλευση στις υπηρεσίες.

Με την υποβολή του αιτήματος, αυτό δρομολογείται αυτοματοποιημένα στην αρμόδια υπηρεσιακή δομή, προκειμένου να εξεταστεί και να απαντηθεί από την υπηρεσία που έχει την αρμοδιότητα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η νέα λειτουργία αποτελεί ένα ακόμη βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του e-ΕΦΚΑ, με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών, την ταχύτερη διαχείριση των αιτημάτων και την εξυπηρέτηση των πολιτών εξ αποστάσεως, χωρίς περιττές μετακινήσεις.

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