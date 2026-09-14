Επίδομα συνταξιούχων: 400 ευρώ από τον Νοέμβριο για 2,2 εκατ. δικαιούχους – Έρχονται νέες αυξήσεις

Snapshot Η ετήσια ενίσχυση για συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες αυξάνεται από 250 στα 400 ευρώ και καταβάλλεται στις 30 Νοεμβρίου 2026.

Η ενίσχυση επεκτείνεται σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια, αυξάνοντας τους δικαιούχους σε περίπου 2,2 εκατομμύρια.

Το επίδομα είναι αφορολόγητο και το συνολικό ετήσιο δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται στα 879 εκατ. ευρώ.

Από τον Δεκέμβριο 2026 θα υπάρξει νέα αύξηση στις συντάξεις, με εκτιμώμενο ποσοστό περίπου 2,6% για τη σύνταξη Ιανουαρίου 2027.

Οι συντάξεις έχουν ήδη αυξηθεί συνολικά περίπου 16,55% από το 2023 έως το 2026 και με τη νέα αύξηση του 2027 η συνολική ενίσχυση θα φτάσει κοντά στο 19%. Snapshot powered by AI

Στα 400 ευρώ αυξάνεται η ετήσια οικονομική ενίσχυση που θα καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου 2026 σε συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες.

Το ποσό είναι αυξημένο κατά 150 ευρώ σε σχέση με τα 250 ευρώ που είχαν δοθεί πέρυσι, ενώ παράλληλα διευρύνεται σημαντικά και ο αριθμός των δικαιούχων.

Η βασική αλλαγή είναι ότι η ενίσχυση επεκτείνεται πλέον στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, χωρίς άλλα εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Τα 400 ευρώ θα λάβουν επίσης οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν μόνο σύνταξη θανάτου, τα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας, καθώς και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ.

Σχεδόν 2,2 εκατ. οι δικαιούχοι

Με τη νέα ρύθμιση, οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 2.196.751 πολίτες, έναντι περίπου 1,4 εκατ. το 2025.

Για όσους λάμβαναν ήδη την ενίσχυση, η αύξηση φτάνει το 60%, καθώς το ποσό ανεβαίνει από τα 250 στα 400 ευρώ. Παράλληλα, περίπου 744.500 πολίτες προστίθενται στους δικαιούχους.

Το επίδομα θα είναι αφορολόγητο και το συνολικό ετήσιο δημοσιονομικό κόστος υπολογίζεται σε 879 εκατ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού, περίπου 712 εκατ. ευρώ, αφορά 1.779.112 συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Επιπλέον, 19.753 συνταξιούχοι ηλικίας 61 έως 65 ετών που λαμβάνουν σύνταξη θανάτου θα λάβουν συνολικά περίπου 8 εκατ. ευρώ.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης 176.578 άτομα με αναπηρικές συντάξεις ή επιδόματα από τον e-ΕΦΚΑ, 171.738 δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ και 49.570 ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Νέες αυξήσεις στις συντάξεις από τον Δεκέμβριο

Η ενίσχυση του Νοεμβρίου θα ακολουθηθεί από νέο γύρο αυξήσεων στις συντάξεις.

Με τη σύνταξη Ιανουαρίου 2027, που θα καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα, προβλέπεται νέα αύξηση με βάση τον μέσο όρο του πληθωρισμού και της ανάπτυξης της οικονομίας.

Με τα σημερινά δεδομένα, η αύξηση υπολογίζεται περίπου στο 2,6%, αν και το τελικό ποσοστό θα καθοριστεί από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού που θα παρουσιαστεί τον Νοέμβριο.

Οι συντάξεις έχουν ήδη αυξηθεί κατά 7,75% το 2023, 3% το 2024, 2,4% το 2025 και 2,4% το 2026. Με τη νέα αύξηση του 2027, η συνολική ενίσχυση των συντάξεων από το 2023 αναμένεται να πλησιάσει το 19%.