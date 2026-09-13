Ανάφη: Απαντά η αγροτική γιατρός για το περιστατικό - «Δεν εξαφανίστηκα, πήγα αμέσως στο ιατρείο»

Η γιατρός δίνει τη δική της εκδοχή για το περιστατικό

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ανάφη: Απαντά η αγροτική γιατρός για το περιστατικό - «Δεν εξαφανίστηκα, πήγα αμέσως στο ιατρείο»
ΕΛΛΑΔΑ
5'
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  • Η αγροτική γιατρός της Ανάφης, Ευαγγελία Ζαρκάδα, δηλώνει ότι ανταποκρίθηκε άμεσα σε επείγον περιστατικό και παρείχε ιατρική φροντίδα χωρίς καθυστέρηση.
  • Η γιατρός διαψεύδει ότι αγνόησε κλήσεις στο κινητό της, επισημαίνοντας ότι οι κλήσεις έγιναν στο σταθερό τηλέφωνο του ιατρείου και όχι στο προσωπικό της κινητό.
  • Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα κάλυψης κινητής τηλεφωνίας στην Ανάφη, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες αρχές χωρίς να έχει δοθεί οριστική λύση.
  • Ο Δήμος Ανάφης διευκρινίζει ότι η ανησυχία προκλήθηκε λόγω αδυναμίας επικοινωνίας με τη γιατρό που βρισκόταν σε περιοχή χωρίς σήμα, ενώ η γιατρός ήταν καλά και βρισκόταν στο ιατρείο.
  • Η γιατρός ζητά την αποκατάσταση της αλήθειας και τονίζει ότι η διάδοση λανθασμένων πληροφοριών πλήττει την επαγγελματική της υπόσταση και προκαλεί ανησυχία στην οικογένειά της.
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Τη δική της απάντηση στα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με το περιστατικό στην Ανάφη δίνει η αγροτική προσωπική ιατρός του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου του νησιού, Ευαγγελία Ζαρκάδα.

Το θέμα προκάλεσε συζητήσεις μετά την ενημέρωση του Δήμου Ανάφης, σύμφωνα με την οποία υπήρξε δυσκολία στον εντοπισμό της γιατρού την ώρα που στο νησί είχε προκύψει επείγον περιστατικό. Η ίδια, ωστόσο, παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα για τα γεγονότα και υποστηρίζει ότι ανταποκρίθηκε άμεσα μόλις ενημερώθηκε.

Όπως αναφέρει, μετέβη χωρίς καθυστέρηση στο ιατρείο και παρείχε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα στον ασθενή. Διευκρινίζει μάλιστα ότι το περιστατικό ήταν ήπιας μορφής και αφορούσε εκδορές.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στο ζήτημα της τηλεφωνικής επικοινωνίας, διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι το κινητό της τηλέφωνο χτυπούσε επανειλημμένα χωρίς η ίδια να απαντά. Όπως εξηγεί, η κλήση που δεν απαντήθηκε αφορούσε το σταθερό τηλέφωνο του ιατρείου και όχι το προσωπικό της κινητό.

Η γιατρός επισημαίνει παράλληλα ότι η κάλυψη κινητής τηλεφωνίας στην Ανάφη παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένα σημεία του νησιού. Σύμφωνα με την ίδια, το ζήτημα έχει ήδη γνωστοποιηθεί τόσο στο αρμόδιο υπουργείο όσο και στον Δήμο, ενώ έχει προταθεί και λύση, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η Ευαγγελία Ζαρκάδα χαρακτηρίζει ανακριβή την εικόνα που δημιουργήθηκε περί «εξαφάνισης» ή αδικαιολόγητης απουσίας της από τα καθήκοντά της. Όπως υποστηρίζει, τέτοιες αναφορές δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις σχετικά με την επαγγελματική της επάρκεια και τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται στα περιστατικά που καλείται να διαχειριστεί.

Η ανάρτηση της Ευαγγελίας Ζαρκάδα:

Αναφορικά με το συγκεκριμένο περιστατικό θα ήθελα να τονίσω πως έφτασα αμέσως αφού ειδοποιήθηκα στο ιατρείο και παρείχα την απαιτούμενη ιατρική φροντίδα. Επρόκειτο για ελαφρύ περιστατικό που αφορούσε εκδορές και τίποτα παραπάνω.

Θα ήθελα να διευκρινίσω το ζήτημα της τηλεφωνικής επικοινωνίας και τα λεγόμενα περί του ότι ο «γιατρός αγνοείται». Συγκεκριμένα: Το κινητό μου εμφάνιζε κανονικά σήμα, ωστόσο δεν χτύπησε αρχικά και δεν έλαβα την αντίστοιχη κλήση. Το τηλέφωνο που χτύπησε, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, ήταν το σταθερό τηλέφωνο του ιατρείου και όχι το κινητό μου. Η απόσταση του ιατρείου και του σπιτιού που διαμένω είναι 5 λεπτά με ΙΧ.Η κάλυψη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή είναι κακή και αυτό είναι γνωστό και είναι και κάτι που έχω κοινοποιήσει στο αρμόδιο υπουργείο καθώς και στον Δήμο και έχω προτείνει και λύση. Μέχρι σήμερα παρ’ όλες τις ενέργειες μου δεν έχει δοθεί λύση.

Σε κάθε περίπτωση, η αναφορά ότι «το τηλέφωνο χτυπούσε και δεν υπήρχε ανταπόκριση» είναι απολύτως ψευδής, δημιουργεί μια εσφαλμένη εντύπωση για τη στάση μου και την παρουσία μου στο περιστατικό. Προσβάλλει τόσο εμένα σαν άτομο, όσο και σαν επαγγελματία ιατρό που με υψηλό αίσθημα ευθύνης επέλεξα να υπηρετήσω σε μια δύσκολη περιοχή ώστε να βοηθήσω τη πατρίδα μου. Εκτός αυτού αναστατώνει και την οικογένεια μου η οποία βρίσκεται μακριά μου.

Για τον λόγο αυτό, ζητώ να αποκατασταθεί η αλήθεια στην ενημέρωση που παρέχετε, να μη διασπείρονται ανακριβείς πληροφορίες (κοινώς fake news), ιδιαίτερα όταν αυτές αφορούν την επαγγελματική επάρκεια και την άσκηση των καθηκόντων ενός ιατρού που υπηρετεί σε μια άγονη γραμμή.

Με εκτίμηση,Ζαρκάδα ΕυαγγελίαΑγροτική προσωπική ιατρός.Πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Ανάφης

Η διευκρίνιση του Δήμου Ανάφης

Με νεότερη ενημέρωσή του, ο Δήμος Ανάφης διευκρίνισε ότι η αγροτική γιατρός είναι καλά στην υγεία της και εξήγησε ότι η ανησυχία προκλήθηκε επειδή, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε ο Δήμος, βρισκόταν σε σημείο χωρίς κάλυψη κινητής τηλεφωνίας.

Για αρκετές ώρες δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία μαζί της, ενώ την ίδια χρονική στιγμή υπήρχε περιστατικό στο Αγροτικό Ιατρείο. Για τον λόγο αυτό ζητήθηκε η συνδρομή των κατοίκων, προκειμένου να εντοπιστεί άμεσα η γιατρός.

Ο Δήμος ευχαρίστησε παράλληλα όσους ανταποκρίθηκαν και συνέβαλαν στην προσπάθεια επικοινωνίας μαζί της.

Η ανακοίνωση του Δήμου:

«Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Ανάφης ότι η αγροτική ιατρός του νησιού είναι καλά στην υγεία της.Χθες υπήρξε επείγον περιστατικό και χρειάστηκε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί της. Ωστόσο, στο σημείο όπου βρισκόταν δεν υπήρχε σήμα κινητής τηλεφωνίας, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί της.Για τον λόγο αυτό ζητήσαμε τη βοήθεια των πολιτών, προκειμένου να μπορέσουμε να την εντοπίσουμε άμεσα και να ενημερωθεί για το περιστατικό.Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι ανταποκρίθηκαν και βοήθησαν.Η αγροτική ιατρός είναι καλά στην υγεία της και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας».

«Η αναφορά ότι το τηλέφωνο χτυπούσε και δεν υπήρχε ανταπόκριση είναι ψευδής»

Στη δική της τοποθέτηση, η γιατρός επιμένει ότι έφτασε στο ιατρείο αμέσως μετά την ενημέρωσή της και προσφέρει μια διαφορετική εκδοχή για το ζήτημα της επικοινωνίας.

Όπως σημειώνει, το κινητό της εμφάνιζε σήμα, ωστόσο αρχικά δεν χτύπησε και δεν έλαβε την κλήση που, όπως αναφέρει, είχε γίνει. Αντίθετα, το τηλέφωνο που φέρεται να χτυπούσε ήταν το σταθερό του ιατρείου και όχι το προσωπικό της κινητό.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η απόσταση ανάμεσα στο σπίτι όπου διαμένει και το ιατρείο είναι περίπου πέντε λεπτά με αυτοκίνητο, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, επιτρέπει την άμεση μετάβασή της όταν ενημερώνεται για κάποιο περιστατικό.

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