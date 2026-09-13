Ανάφη: Αναζητείται η αγροτική ιατρός ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επείγον περιστατικό

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Ανάφη, καθώς την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη επείγον περιστατικό στο νησί, ο Δήμος αναφέρει ότι δεν έχει καταφέρει να εντοπίσει την αγροτική ιατρό ούτε να επικοινωνήσει μαζί της. 

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ανάφη: Αναζητείται η αγροτική ιατρός ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επείγον περιστατικό
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στην Ανάφη βρίσκεται σε εξέλιξη επείγον περιστατικό ενώ η αγροτική ιατρός του νησιού δεν έχει εντοπιστεί και δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί της.
  • Το πρόβλημα επικοινωνίας με την αγροτική ιατρό δεν είναι μεμονωμένο και έχει συμβεί επανειλημμένα σύμφωνα με τον Δήμο.
  • Η παροχή πρώτων βοηθειών γίνεται από τη νοσηλεύτρια του νησιού και δύο αγροτικούς ιατρούς που βρίσκονται εκεί για διακοπές και είχαν υπηρετήσει προηγουμένως στην Ανάφη.
  • Ο Δήμος ευχαριστεί δημόσια τους δύο γιατρούς και τη νοσηλεύτρια για την άμεση ανταπόκριση και την ανθρωπιά τους.
  • Ο Δήμος απευθύνει επείγουσα έκκληση προς κατοίκους και επισκέπτες να παράσχουν πληροφορίες για τη θέση της αγροτικής ιατρού.
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Σοβαρό ζήτημα έχει προκύψει στην Ανάφη, καθώς, σύμφωνα με επίσημες αναρτήσεις του Δήμου, δεν έχει καταστεί δυνατό να εντοπιστεί η αγροτική ιατρός του νησιού, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη επείγον περιστατικό.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Ανάφης αναφέρει ότι μέχρι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν έχει καταφέρει να επικοινωνήσει με την αγροτική ιατρό και δηλώνει ότι «δεν γνωρίζουμε πού βρίσκεται». Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι το πρόβλημα επικοινωνίας δεν είναι μεμονωμένο, κάνοντας λόγο για περιστατικό που συμβαίνει «για πολλοστή φορά».

Οι πρώτες βοήθειες από τη νοσηλεύτρια και δύο γιατρούς

Την ώρα που το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη, την παροχή των πρώτων βοηθειών έχουν αναλάβει, σύμφωνα με τον Δήμο, η νοσηλεύτρια του νησιού Ειρήνη Αλεξοπούλου και δύο αγροτικοί ιατροί που βρίσκονται στην Ανάφη για διακοπές.

Οι δύο γιατροί δεν είναι άγνωστοι στο νησί. Όπως αναφέρει ο Δήμος, είχαν υπηρετήσει στο παρελθόν στην Ανάφη ως αγροτικοί ιατροί, έστω και για σύντομο χρονικό διάστημα. Μόλις ενημερώθηκαν για το επείγον περιστατικό, έσπευσαν να συνδράμουν.

Ο Δήμος εκφράζει δημόσια τις ευχαριστίες του προς τους δύο γιατρούς και τη νοσηλεύτρια, τονίζοντας την άμεση ανταπόκριση και την ανθρωπιά τους.

«Χωρίς δεύτερη σκέψη, βρέθηκαν δίπλα στο επείγον περιστατικό και προσφέρουν τη βοήθειά τους», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δήμος, υπογραμμίζοντας ότι η αλληλεγγύη και η ανθρωπιά αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε ένα μικρό νησί, όπου οι διαθέσιμες υγειονομικές δομές και το προσωπικό είναι περιορισμένα.

Με νεότερη ανάρτησή του, ο Δήμος Ανάφης απηύθυνε επείγουσα έκκληση προς κατοίκους και επισκέπτες του νησιού, ζητώντας οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το πού μπορεί να βρίσκεται η αγροτική ιατρός.

«Επειδή υπάρχει επείγον περιστατικό και, για πολλοστή φορά, δεν καταφέρνουμε να επικοινωνήσουμε με την αγροτικό ιατρό της Ανάφης», αναφέρεται στην ανακοίνωση, με τον Δήμο να ζητά από όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει άμεσα.

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