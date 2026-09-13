Η 13χρονη Κρητικοπούλα που έκλεψε την παράσταση με τον χορό της

Πρόκειται για μια μαθήτρια των «Αορείτες Σχολές Χορών», η οποία απέδειξε πως ακόμη και ένας από τους πιο γρήγορους και απαιτητικούς κρητικούς χορούς μπορεί να παρουσιαστεί με έναν διαφορετικό τρόπο.

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