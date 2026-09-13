Βομβαρδίστηκε το σπίτι Ουκρανής τενίστριας: Κρεμασμένη στα ερείπια μία πετσέτα του Roland Garros

Το σπίτι της Ουκρανής τενίστριας Dayana Yastremska στην Οδησσό καταστράφηκε από ρωσικό πύραυλο κατά τη διάρκεια πρόσφατων επιθέσεων στην πόλη, αφήνοντας ανέπαφη μόνο μια πετσέτα του Roland Garros στα ερείπια.

«Ένα κομμάτι της παγκόσμιας ιστορίας του τένις επέζησε από έναν ρωσικό πύραυλο. Το σπίτι μας όχι", δήλωσε η φιναλίστ του ημιτελικού του Australian Open 2024, η οποία αποκλείστηκε στις 30 Αυγούστου στον δεύτερο γύρο του US Open.

Η Νταϊάνα Γιαστρέμσκα από την Ουκρανία κοιτάζει τη μπάλα καθώς ετοιμάζεται να εκτελέσει ένα backhand εναντίον της Αόι Ίτο από την Ιαπωνία, στον αγώνα του πρώτου γύρου του απλού γυναικών στο Τουρνουά Τένις του Γουίμπλεντον στο Λονδίνο, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026. AP/Maja Smiejkowska

Ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης της Οδησσού, Όλεχ Κίπερ, ανέφερε ότι 37 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα νεογέννητο, και δύο αγνοούνται μετά την επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπολύθηκαν το βράδυ της Παρασκευής εναντίον της Οδησσού και του κοντινού Τσορνομόρσκ.