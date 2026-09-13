Βομβαρδίστηκε το σπίτι Ουκρανής τενίστριας: Κρεμασμένη στα ερείπια μία πετσέτα του Roland Garros
Δύο άνθρωποι αγνοούνται και 37 τραυματίστηκαν από το ρωσικό χτύπημα στην Οδησσό
Το σπίτι της Ουκρανής τενίστριας Dayana Yastremska στην Οδησσό καταστράφηκε από ρωσικό πύραυλο κατά τη διάρκεια πρόσφατων επιθέσεων στην πόλη, αφήνοντας ανέπαφη μόνο μια πετσέτα του Roland Garros στα ερείπια.
«Ένα κομμάτι της παγκόσμιας ιστορίας του τένις επέζησε από έναν ρωσικό πύραυλο. Το σπίτι μας όχι", δήλωσε η φιναλίστ του ημιτελικού του Australian Open 2024, η οποία αποκλείστηκε στις 30 Αυγούστου στον δεύτερο γύρο του US Open.
Ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης της Οδησσού, Όλεχ Κίπερ, ανέφερε ότι 37 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα νεογέννητο, και δύο αγνοούνται μετά την επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπολύθηκαν το βράδυ της Παρασκευής εναντίον της Οδησσού και του κοντινού Τσορνομόρσκ.