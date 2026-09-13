Η τρομακτική όψη της Κέιτι Πράις - Η τελευταία αισθητική θεραπεία προσώπου την άφησε μελανιασμένη

Η εμφάνισή της σε εκδήλωση στο Λονδίνο είχε μία δικαιολογία

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Η τρομακτική όψη της Κέιτι Πράις - Η τελευταία αισθητική θεραπεία προσώπου την άφησε μελανιασμένη
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Κέιτι Πράις εμφανίστηκε σε εκδήλωση στο Λονδίνο με μελανιασμένο πρόσωπο λόγω πρόσφατης αισθητικής θεραπείας πλήρωσης.
  • Η 48χρονη εξήγησε ότι το πρήξιμο προκλήθηκε από το υλικό πλήρωσης που έκανε για να γεμίσει τις κοίλες περιοχές του προσώπου της.
  • Ζήτησε από τον μακιγιέρ της να προσαρμόσει το μακιγιάζ ώστε να καλύψει τα σημάδια και να διορθώσει την εμφάνισή της.
  • Υπερασπίστηκε την εμφάνισή της, αναφέροντας ότι ήταν ακριβώς όπως ήθελε και έλαβε θετικά σχόλια.
  • Η εμφάνιση αυτή ήταν η πρώτη της μετά τον χωρισμό της από τον σύζυγό της Λι Άντριουζ.
Snapshot powered by AI

Σχεδόν αγνώριστη, στα όρια του τρομακτικού έχει μεταμορφωθεί η πάλαι ποτέ καλλονή Κέιτι Πράις.

Η 48χρονη σταρ των ριάλιτι εμφανίστηκε στο Λονδίνο, έχοντας υποβληθεί σε μια σειρά θεραπειών μόλις 24 ώρες πριν.

Ήταν βαριά μακιγιαρισμένη για την εκδήλωση, προσθέτοντας άφθονο bronzer και τεχνητό μαύρισμα στο λουκ της, καθώς και έντονη σκιά ματιών και υπερτονισμένα χείλη, προκαλώντας έκπληξη καθώς περπατούσε στο κόκκινο χαλί.

kate1.png

Ωστόσο, η Κέιτι, εξήγησε αργότερα και υπερασπίστηκε την εμφάνισή της στην τελευταία της συζήτηση στο YouTube με την αδελφή της Sophie.

Εξηγώντας το μελανιασμένο της πρόσωπο, η Κέιτι είπε: «Καθώς μεγαλώνεις ή χάνεις βάρος, η περιοχή των κροτάφων τείνει να βυθίζεται και να γίνεται κοίλη, όπως κάτω από τα μάτια, οπότε έβαλε λίγο υλικό πλήρωσης. «Και το πρόσωπό μου – δεν ήξερα ότι θα πρηζόταν έτσι!»

Η Κέιτι εξήγησε ότι ζήτησε από τον μακιγιέρ της να προσαρμόσει το μακιγιάζ της στο πρήξιμο και να διορθώσει το πρόβλημα, με τη Σόφι να αναφωνεί ότι «έκανε καταπληκτική δουλειά».

Η Κέιτι υπερασπίστηκε την εμφάνισή της, εξηγώντας ότι υπό λάθος φωτισμό θα μπορούσε να φαινόταν «σαν κανονικός γύψος» στο πρόσωπό της. Είπε ότι στην πραγματικότητα, «όλοι το σχολίασαν και μου άρεσε πολύ η εμφάνισή μου, ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα! Οπότε, αποστολή εξετελέσθη!»

kate.png

Στο Λονδίνο ήταν η πρώτη της εμφάνιση της μετά τον χωρισμό της από τον σύζυγό της Λι Άντριουζ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:38ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Με τζιν και χωρίς γραβάτα - Ο νέος ενδυματολογικός κώδικας συνεντεύξεων για δουλειά

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Ο Αλκέτ Ριζάι πίσω από τους αιματηρούς πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβυσσο

23:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 3-0: Από τριάρα σε τριάρα και μόνος πρώτος!

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Η 13χρονη Κρητικοπούλα που έκλεψε την παράσταση με τον χορό της

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Το κλείσιμο αγωγού πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία μπορεί να μειώσει την παγκόσμια προσφορά

23:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Άρης 2-0: Το ήθελε περισσότερο και το πήρε

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Η Humanuty Greece στη λαϊκή αγρύπνια -«Ο Γιώργος δείχνει και σήμερα πώς βοηθά τον κόσμο»

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Νέο επεισόδιο στα Βορίζια μεταξύ των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη

23:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κηφισιά - Λεβαδειακός 0-0: Έμειναν... όρθιοι στη Λεωφόρο και πήραν τον πρώτο τους βαθμό οι Βοιωτοί

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Ισπανία: Δύο τραυματίες από μεγάλη φωτιά κοντά στην Κόστα ντελ Σολ - Μάχη με τις φλόγες

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Ναυάγιο με μετανάστες νότια της Γαύδου - Αναφορές για αγνοούμενους και νεκρό

22:42LIFESTYLE

Η τρομακτική όψη της Κέιτι Πράις - Η τελευταία αισθητική θεραπεία προσώπου την άφησε μελανιασμένη

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ναυαγοσώστης έσωσε παιδί που παρασύρθηκε από το ρεύμα

22:27ΕΛΛΑΔΑ

AAΔΕ - Βρήκε ασυμφωνία εισοδημάτων - περιουσίας των δύο ιατρών στην οδό Καρνεάδου

22:25ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Γιατί την ημέρα του Τιμίου Σταυρού μοιράζεται στις εκκλησίες βασιλικός

22:12ΚΟΣΜΟΣ

«Όλοι με πίεζαν να το κάνω»: Ο Τραμπ καταργεί τους δασμούς 15% στο ιρλανδικό ουίσκι

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (13/9): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν

22:05ΕΛΛΑΔΑ

Αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη: 10 λιποθυμικά επεισόδια μέχρι στιγμής - Ενισχύσεις έχει ζητήσει το ΕΚΑΒ

22:03ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην περιοχή Άθυρα Πέλλας

21:57ΕΘΝΙΚΑ

Καταστροφή της Σμύρνης - Κολυδάς: Πώς ο άνεμος έγινε ο αόρατος σκηνοθέτης της τραγωδίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:27ΕΛΛΑΔΑ

AAΔΕ - Βρήκε ασυμφωνία εισοδημάτων - περιουσίας των δύο ιατρών στην οδό Καρνεάδου

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Η Humanuty Greece στη λαϊκή αγρύπνια -«Ο Γιώργος δείχνει και σήμερα πώς βοηθά τον κόσμο»

19:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Πώς θα εξελιχθεί μέχρι το τέλος του μήνα

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (13/9): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν

20:36ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG: Στην παλιά του γειτονιά ο Γιώργος Μαζωνάκης - Λαοθάλασσα στην αγρυπνία στη Νίκαια - Τραγούδια, κλάματα στο στερνό αντίο - Εικόνες και βίντεο Newsbomb

20:43ΕΛΛΑΔΑ

Αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Άγριο ξύλο έξω από το ναό σε επιδειξία

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Θέλω σεβασμό», είπε ο εφημέριος του ναού στον κόσμο

22:05ΕΛΛΑΔΑ

Αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη: 10 λιποθυμικά επεισόδια μέχρι στιγμής - Ενισχύσεις έχει ζητήσει το ΕΚΑΒ

17:41ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αυστηρή νηστεία αύριο ισάξια με της Μεγάλης Παρασκευής

16:03ΚΑΙΡΟΣ

Αλλαγή του καιρού: Τι είναι το «Mediterranean tropical-like cyclone» που κινείται προς την Ελλάδα

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Κατάθεση νοσηλεύτριας του ιατρείου υποστηρίζει ότι η γιατρός συναντούσε τον τραγουδιστή πιο συχνά απ' ό,τι ισχυρίζεται

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανός βουλευτής: Η Ελλάδα ζητάει να μην χτυπηθούν ελληνικά δεξαμενόπλοια με αντάλλαγμα Patriot

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Άρχισε να συγκεντρώνεται ο κόσμος για τη λαϊκή αγρυπνία - Μεγάφωνο παίζει τραγούδια του δίπλα στην εκκλησία

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που έφτασε η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη - «Αθάνατος» φώναζε το συγκεντρωμένο πλήθος

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Νέο επεισόδιο στα Βορίζια μεταξύ των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη

21:57ΕΘΝΙΚΑ

Καταστροφή της Σμύρνης - Κολυδάς: Πώς ο άνεμος έγινε ο αόρατος σκηνοθέτης της τραγωδίας

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Ιωάννινα

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Ανάφη: Απαντά η αγροτική γιατρός για το περιστατικό - «Δεν εξαφανίστηκα, πήγα αμέσως στο ιατρείο»

10:25LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το νέο τραγούδι που δεν πρόλαβε να ηχογραφήσει - «Είδα τον Χριστό φαντάρο»

22:42LIFESTYLE

Η τρομακτική όψη της Κέιτι Πράις - Η τελευταία αισθητική θεραπεία προσώπου την άφησε μελανιασμένη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ