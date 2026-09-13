Η τρομακτική όψη της Κέιτι Πράις - Η τελευταία αισθητική θεραπεία προσώπου την άφησε μελανιασμένη

Snapshot Η Κέιτι Πράις εμφανίστηκε σε εκδήλωση στο Λονδίνο με μελανιασμένο πρόσωπο λόγω πρόσφατης αισθητικής θεραπείας πλήρωσης.

Η 48χρονη εξήγησε ότι το πρήξιμο προκλήθηκε από το υλικό πλήρωσης που έκανε για να γεμίσει τις κοίλες περιοχές του προσώπου της.

Ζήτησε από τον μακιγιέρ της να προσαρμόσει το μακιγιάζ ώστε να καλύψει τα σημάδια και να διορθώσει την εμφάνισή της.

Υπερασπίστηκε την εμφάνισή της, αναφέροντας ότι ήταν ακριβώς όπως ήθελε και έλαβε θετικά σχόλια.

Η εμφάνιση αυτή ήταν η πρώτη της μετά τον χωρισμό της από τον σύζυγό της Λι Άντριουζ. Snapshot powered by AI

Σχεδόν αγνώριστη, στα όρια του τρομακτικού έχει μεταμορφωθεί η πάλαι ποτέ καλλονή Κέιτι Πράις.

Η 48χρονη σταρ των ριάλιτι εμφανίστηκε στο Λονδίνο, έχοντας υποβληθεί σε μια σειρά θεραπειών μόλις 24 ώρες πριν.

Ήταν βαριά μακιγιαρισμένη για την εκδήλωση, προσθέτοντας άφθονο bronzer και τεχνητό μαύρισμα στο λουκ της, καθώς και έντονη σκιά ματιών και υπερτονισμένα χείλη, προκαλώντας έκπληξη καθώς περπατούσε στο κόκκινο χαλί.

Ωστόσο, η Κέιτι, εξήγησε αργότερα και υπερασπίστηκε την εμφάνισή της στην τελευταία της συζήτηση στο YouTube με την αδελφή της Sophie.

Εξηγώντας το μελανιασμένο της πρόσωπο, η Κέιτι είπε: «Καθώς μεγαλώνεις ή χάνεις βάρος, η περιοχή των κροτάφων τείνει να βυθίζεται και να γίνεται κοίλη, όπως κάτω από τα μάτια, οπότε έβαλε λίγο υλικό πλήρωσης. «Και το πρόσωπό μου – δεν ήξερα ότι θα πρηζόταν έτσι!»

Η Κέιτι εξήγησε ότι ζήτησε από τον μακιγιέρ της να προσαρμόσει το μακιγιάζ της στο πρήξιμο και να διορθώσει το πρόβλημα, με τη Σόφι να αναφωνεί ότι «έκανε καταπληκτική δουλειά».

Η Κέιτι υπερασπίστηκε την εμφάνισή της, εξηγώντας ότι υπό λάθος φωτισμό θα μπορούσε να φαινόταν «σαν κανονικός γύψος» στο πρόσωπό της. Είπε ότι στην πραγματικότητα, «όλοι το σχολίασαν και μου άρεσε πολύ η εμφάνισή μου, ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα! Οπότε, αποστολή εξετελέσθη!»

Στο Λονδίνο ήταν η πρώτη της εμφάνιση της μετά τον χωρισμό της από τον σύζυγό της Λι Άντριουζ.