Πέλλα: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην περιοχή Άθυρα
Αρκετά βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στην περιοχή Άθυρα Πέλλας
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- Η φωτιά στην περιοχή Άθυρα Πέλλας δεν έχει ενεργό μέτωπο σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
- Στην κατάσβεση συμμετείχαν 20 πυροσβέστες, 10 οχήματα και εθελοντές.
- Ο Δήμος Πέλλας παρείχε υδροφόρες για τη στήριξη του έργου της Πυροσβεστικής.
- Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 20:30 το βράδυ της Κυριακής (13/9) σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Άθυρα Πέλλας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες και 10 οχήματα, καθώς και εθελοντές.
Επίσης ο Δήμος Πέλλας κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
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