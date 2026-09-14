Πέλλα: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην περιοχή Άθυρα

Snapshot Η φωτιά στην περιοχή Άθυρα Πέλλας δεν έχει ενεργό μέτωπο σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 20 πυροσβέστες, 10 οχήματα και εθελοντές.

Ο Δήμος Πέλλας παρείχε υδροφόρες για τη στήριξη του έργου της Πυροσβεστικής.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 20:30 το βράδυ της Κυριακής (13/9) σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Άθυρα Πέλλας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες και 10 οχήματα, καθώς και εθελοντές.

Επίσης ο Δήμος Πέλλας κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.