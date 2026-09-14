Πέλλα: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην περιοχή Άθυρα

Αρκετά βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στην περιοχή Άθυρα Πέλλας

Γιάννης Φιλιππάκος

Πέλλα: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην περιοχή Άθυρα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η φωτιά στην περιοχή Άθυρα Πέλλας δεν έχει ενεργό μέτωπο σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
  • Στην κατάσβεση συμμετείχαν 20 πυροσβέστες, 10 οχήματα και εθελοντές.
  • Ο Δήμος Πέλλας παρείχε υδροφόρες για τη στήριξη του έργου της Πυροσβεστικής.
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 20:30 το βράδυ της Κυριακής (13/9) σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Άθυρα Πέλλας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες και 10 οχήματα, καθώς και εθελοντές.

Επίσης ο Δήμος Πέλλας κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

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