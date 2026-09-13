Φωτιά τώρα στην περιοχή Άθυρα Πέλλας
Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες
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Φωτιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Άθυρα Πέλλας.
Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, εθελοντές και 10 οχήματα. Συνέδραμαν και υδροφόρες ΟΤΑ.
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