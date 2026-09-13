Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πελασγία Φθιώτιδας - Επιχειρούν πέντε εναέρια μέσα

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, για την κατάσβεση πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με ένα ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ , 11 οχήματα , τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε αγροτοδασική έκταση στην Πελασγία Φθιώτιδας .

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