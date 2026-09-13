Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πελασγία Φθιώτιδας - Επιχειρούν πέντε εναέρια μέσα
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, για την κατάσβεση πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με ένα ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ
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- Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Πελασγία Φθιώτιδας το μεσημέρι της Κυριακής.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 35 πυροσβέστες και μια ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ.
- Χρησιμοποιούνται 11 οχήματα, τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
- Υδροφόρες των ΟΤΑ υποστηρίζουν τις προσπάθειες κατάσβεσης.
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε αγροτοδασική έκταση στην Πελασγία Φθιώτιδας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, για την κατάσβεση πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με ένα ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
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