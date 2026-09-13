Σέρρες: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άνω Βροντού - Επιχειρεί και ένα ελικόπτερο

Snapshot Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άνω Βροντού Σερρών το πρωί της Κυριακής.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 15 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ.

Χρησιμοποιούνται τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακή σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άνω Βροντού Σερρών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, τέσσερα οχήματα και ένα ελικόπτερο.