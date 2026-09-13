Σέρρες: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άνω Βροντού - Επιχειρεί και ένα ελικόπτερο
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, τέσσερα οχήματα και ένα ελικόπτερο
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- Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άνω Βροντού Σερρών το πρωί της Κυριακής.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 15 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ.
- Χρησιμοποιούνται τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο για την αντιμετώπιση της φωτιάς.
Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακή σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άνω Βροντού Σερρών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, τέσσερα οχήματα και ένα ελικόπτερο.
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