Φωτιά τώρα στα Ιωάννινα

Snapshot Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κάτω Λίππα Ιωαννίνων.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 21 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και πέντε πυροσβεστικά οχήματα.

Υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για τον περιορισμό της εξάπλωσης της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κάτω Λίππα Ιωαννίνων, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να κινητοποιεί ισχυρές επίγειες δυνάμεις για την αντιμετώπισή της.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 21 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή δύο ομάδων πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και πέντε πυροσβεστικών οχημάτων.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και τον περιορισμό της εξάπλωσής της.