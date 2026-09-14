Υεμένη: Οι κυβερνητικές δυνάμεις ανακατέλαβαν θέσεις στην Ταΐζ – «Βαριές απώλειες» στους Χούθι

Οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι ανέκτησαν θέσεις στην επαρχία Ταΐζ, οι οποίες είχαν περάσει υπό τον έλεγχο των Χούθι, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων στην περιοχή.

Σύμφωνα με στρατιωτική πηγή του μετώπου της Ταΐζ, οι δυνάμεις ανακατέλαβαν θέσεις στην περιοχή Τζιρντάντ, στην περιφέρεια Σαμαγιατάιν, και προωθήθηκαν προς την περιοχή Γκάιλ Μπάνι Ουμάρ.

Οι ένοπλες δυνάμεις υποστήριξαν επίσης ότι κατά τις συγκρούσεις κατέλαβαν στρατιωτικό εξοπλισμό και προκάλεσαν «βαριές απώλειες» στους Χούθι.

Παράλληλα, κυβερνητικές δυνάμεις έπληξαν θέσεις των Χούθι στις περιοχές Ντουμπάμπ, αλ-Ουαζίγια και Χαϊφάν, καθώς και στην αλ-Αφαΐρα, στην περιφέρεια Τζαμπάλ Χαμπάσι.

Οι πληροφορίες προέρχονται από τις ίδιες τις κυβερνητικές δυνάμεις και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.