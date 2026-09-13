Αυστηρή νηστεία αύριο ισάξια με της Μεγάλης Παρασκευής
Η Εκκλησία έχει θεσπίσει τρεις ημέρες απόλυτης νηστείας
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Η νηστεία της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού (14 Σεπτεμβρίου) θεωρείται από τις σημαντικότερες της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Νηστεύουμε με ξηροφαγία, εκτός κι αν πέσει Σάββατο ή Κυριακή όπότε καταλύουμε οίνο και έλαιο.
Η Εκκλησία έχει θεσπίσει τρεις ημέρες απόλυτης νηστείας, οι οποίες δεν εντάσσονται σε μεγάλες περιόδους νηστείας, αλλά τηρούνται ξεχωριστά:
5 Ιανουαρίου → Παραμονή Θεοφανείων, λόγω της σπουδαίας εορτής που ακολουθεί.
14 Σεπτεμβρίου → Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, εορτή με βαρύτητα αντίστοιχη της Μεγάλης Παρασκευής.
29 Αυγούστου → Αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου, ημέρα θλίψης για τον βίαιο και άδικο θάνατό του.
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