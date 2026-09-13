Αυστηρή νηστεία αύριο ισάξια με της Μεγάλης Παρασκευής

Η Εκκλησία έχει θεσπίσει τρεις ημέρες απόλυτης νηστείας

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Αυστηρή νηστεία αύριο ισάξια με της Μεγάλης Παρασκευής
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Η νηστεία της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού (14 Σεπτεμβρίου) θεωρείται από τις σημαντικότερες της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Νηστεύουμε με ξηροφαγία, εκτός κι αν πέσει Σάββατο ή Κυριακή όπότε καταλύουμε οίνο και έλαιο.

Η Εκκλησία έχει θεσπίσει τρεις ημέρες απόλυτης νηστείας, οι οποίες δεν εντάσσονται σε μεγάλες περιόδους νηστείας, αλλά τηρούνται ξεχωριστά:

5 ΙανουαρίουΠαραμονή Θεοφανείων, λόγω της σπουδαίας εορτής που ακολουθεί.

14 ΣεπτεμβρίουΎψωση του Τιμίου Σταυρού, εορτή με βαρύτητα αντίστοιχη της Μεγάλης Παρασκευής.

29 ΑυγούστουΑποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου, ημέρα θλίψης για τον βίαιο και άδικο θάνατό του.

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