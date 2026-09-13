Πυροβολημένος εντοπίστηκε κάτω από αυτοκίνητο στη γέφυρα της Λυκόβρυσης

Snapshot Οι Αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή και βρίσκονται σε επιχείρηση διερεύνησης του περιστατικού.

Η κατάσταση της υγείας του άνδρα παραμένει άγνωστη προς το παρόν.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν το περιστατικό σχετίζεται με εγκληματική ενέργεια.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται σε πλήρη εξέλιξη. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει στη Λυκόβρυση, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες εντοπίστηκε άνδρας πυροβολημένος κάτω από το αυτοκίνητό του, στη γέφυρα της Λυκόβρυσης. Το θύμα έφερε όπλο στο χέρι και είχε τραύμα στο κεφάλι.

Στο σημείο σπεύδουν οι Αρχές, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση του άνδρα, καθώς και για το εάν το περιστατικό συνδέεται με εγκληματική ενέργεια.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.