Εξαγριωμένοι κάτοικοι έδεσαν με καλώδια τον τεχνικό κινητής τηλεφωνίας για την κακή σύνδεση 5G

Η αστυνομία ενημερώθηκε μόνο αφού το βίντεο έκανε τον γύρο του διαδικτύου

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Εξαγριωμένοι κάτοικοι έδεσαν με καλώδια τον τεχνικό κινητής τηλεφωνίας για την κακή σύνδεση 5G
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Κάτοικοι χωριού στο Ουτάρ Πραντές της Ινδίας έδεσαν με καλώδια τον τεχνικό κινητής τηλεφωνίας λόγω προβλημάτων ασταθούς σύνδεσης 4G αντί για 5G.
  • Οι κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν για ανεπαρκή λειτουργία ιδιωτικού πύργου τηλεπικοινωνιών και απαίτησαν επίλυση από ανώτερα στελέχη της εταιρείας.
  • Ο τεχνικός αφέθηκε ελεύθερος μετά από σύντομη κράτηση, ενώ πέντε άτομα κατηγορήθηκαν για παράνομη κράτηση και διατάραξη της δημόσιας τάξης.
  • Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό μόνο μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
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Σε ένα χωριό της Ινδίας, οι κάτοικοι είχαν παράπονα για την κακή σύνδεση στο διαδίκτυο, και παρά τις διαμαρτυρίες τους, καθώς πλήρωναν για 5G, αλλά έπαιρναν αντ' αυτού ένα ασταθές 4G, όταν έφτασε ο τεχνικός, η υποδοχή του δεν ήταν και αυτή που θα περίμενε κανείς.

Ο Aditya Bhan Singh, δέθηκε με καλώδια σε έναν πύργο κινητής τηλεφωνίας στο χωριό Hardauli στο Ουτάρ Πραντές, σε ένα περιστατικό που η αστυνομία χαρακτήρισε ως διαμάχη λόγω προβλημάτων σύνδεσης.

Οι κάτοικοι αντιμετώπισαν τον τεχνικό όταν έφτασε για να επιδιορθώσει τα προβλήματα συνδεσιμότητας και διαμαρτυρήθηκαν για την εγκατάσταση του ιδιωτικού πύργου τηλεπικοινωνιών, τον οποίο θεωρούσαν ότι λειτουργούσε ανεπαρκώς.

Ακούστηκαν χωρικοί να αναφέρονται στο αργό σήμα ενώ έδεναν τον Singh στον πύργο. Με την ενέργεια τους, ήλπιζαν να επιστήσουν την προσοχή των ανώτερων στελεχών της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας στο πρόβλημα, καθώς θεωρούσαν ότι είχαν αγνοήσει τα παράπονά τους. Φέρεται να απείλησαν ότι δεν θα έλυναν τον τεχνικό έως ότου αξιωματούχοι του παρόχου δικτύου επισκεφθούν το χωριό και επιλύσουν το πρόβλημα, ωστόσο αφέθηκε σύντομα ελεύθερος.

Πέντε άτομα που σχετίζονται με το περιστατικό φέρεται να έχουν κατηγορηθεί για παράνομη κράτηση και διατάραξη της δημόσιας τάξης.

Το περιστατικό ωστόσο αναφέρθηκε στην αστυνομία μόνο αφότου το βίντεο κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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