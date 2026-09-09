Κλειστά τα φαρμακεία της Αττικής στις 14 Σεπτεμβρίου
Επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής - Πώς θα εξυπηρετηθούν οι πολίτες
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- Τα φαρμακεία της Αττικής θα είναι κλειστά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου λόγω της εορτής της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού.
Στα διημερεύοντα και διανυκτερεύοντα φαρμακεία, θα εξυπηρετείται το κοινό τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.
Τα φαρμακεία της Αττικής θα παραμείνουν κλειστά, λόγω της εορτής της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού.
Όπως κάθε χρόνο, η ημέρα αυτή αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής, σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας.
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