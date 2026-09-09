Κλειστά τα φαρμακεία της Αττικής στις 14 Σεπτεμβρίου

Snapshot Τα φαρμακεία της Αττικής θα είναι κλειστά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου λόγω της εορτής της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Snapshot powered by AI

Στα διημερεύοντα και διανυκτερεύοντα φαρμακεία, θα εξυπηρετείται το κοινό τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Τα φαρμακεία της Αττικής θα παραμείνουν κλειστά, λόγω της εορτής της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού.

Όπως κάθε χρόνο, η ημέρα αυτή αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής, σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας.

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