ΕΟΦ: Διακινείται συμπλήρωμα διατροφής για τις αρθρώσεις χωρίς αξιολόγηση ασφάλειας

Snapshot Ο ΕΟΦ προειδοποιεί για συμπλήρωμα που διακινείται διαδικτυακά χωρίς αξιολόγηση ασφάλειας και αποτελεσματικότητας.

Το προϊόν δεν είναι εγκεκριμένο φαρμακευτικό ή γνωστοποιημένο συμπλήρωμα διατροφής και διακινείται παράνομα στην Ελλάδα.

Οι καταναλωτές πρέπει να είναι προσεκτικοί σε ιστοσελίδες με ασαφή στοιχεία εταιρειών, αυτόματες μεταφράσεις ή υπερβολικές υποσχέσεις θεραπείας. Snapshot powered by AI

Την προσοχή των καταναλωτών στο σκεύασμα «WELLNEXIS SUPER COMPLEX» εφιστά ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ). Το συγκεκριμένο προϊόν διαφημίζεται στο διαδίκτυο ως σκεύασμα για την ανακούφιση από τον πόνο και το πρήξιμο των αρθρώσεων, για την υγεία του καρδιαγγειακού συστήματος, την ενίσχυση της στυτικής δυσλειτουργίας κ.α.

Ωστόσο, το σκεύασμα αυτό δεν είναι εγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν, αλλά και ούτε γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ συμπλήρωμα διατροφής, και ως εκ τούτου δεν έχει αξιολογηθεί για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του.

Επιπλέον, ο ΕΟΦ τονίζει ότι διαφημίζεται και διακινείται στη χώρα μας διαδικτυακά, μέσω ιστοσελίδων, παρανόμως, ενώ η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την κυκλοφορία του ή τη διακίνησή του στην ελληνική αγορά είναι άγνωστη.

Ο Οργανισμός καλείς τους καταναλωτές σε επαγρύπνηση, ώστε, σε περίπτωση που περιέλθει του συγκεκριμένο προϊόν στην κατοχή τους, να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.

«Σαρώνουν» οι πωλήσεις σκευασμάτων μέσω διαδικτύου

Ο ΕΟΦ διαπιστώνει ευρεία πώληση σκευασμάτων αμφιβόλου ποιότητας μέσω διαδικτύου, τα οποία προωθούνται με θεραπευτικούς ισχυρισμούς, χωρίς να διαθέτουν άδεια φαρμάκου. Συχνά, χρησιμοποείται ο «μανδύας» του συμπληρώματος διατροφής.

Για τους παραπάνω λόγους, ο Οργανισμός ζητεί από τους καταναλωτές να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή σε:

Ιστοτόπους που ο καταναλωτής καλείται να αποστείλει συμπληρωμένη φόρμα επικοινωνίας ή να επικοινωνήσει με κάποιο τηλεφωνικό κέντρο, χωρίς να γνωρίζει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας, που είναι υπεύθυνη για την κυκλοφορία του εκάστοτε προϊόντος.

Ιστοτόπους που φαίνονται ως ελληνικοί, χωρίς απαραίτητα να είναι (η περιγραφή των προϊόντων και τα ανηρτημένα σχόλια «καταναλωτών» παρέχονται μεν στην ελληνική γλώσσα, αλλά είναι προφανές ότι προέρχονται από αυτόματη μετάφραση, και συνήθως περιέχουν σωρεία συντακτικών και ορθογραφικών λαθών).

Ιστοτόπους που προωθούν σκευάσματα με «θεαματικά» αποτελέσματα ενάντια σε ασθένειες.

Υπενθυμίζεται ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη εγκεκριμένες και αναξιόπιστες πηγές του διαδικτύου, μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή, ενώ σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η πώληση φαρμάκων μέσω διαδικτύου.

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