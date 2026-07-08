Ανακαλείται ακατάλληλο «παιδικό» βερνίκι νυχιών - Η ανακοίνωση του ΕΟΦ

Ουσίες σε περιεκτικότητες που δεν επιτρέπονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, βρέθηκαν να περιέχονται σε βερνίκι νυχιών. Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) ζητά την ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας του προϊόντος, το οποίο προωθείται ως «παιδικό».

Συγκεκριμένα, ο ΕΟΦ αποφάσισε την ανάκληση της παρτίδας GR23193050 του καλλυντικού προϊόντος "βερνίκι νυχιών MARTINELLA CRUSH NAIL POLISH 2 X 4ml" διότι τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές της νομοθεσίας ως προς τους ελέγχους:

Α) Μεθανόλης, η οποία, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (ΕΚ 1223/2009) δεν επιτρέπεται σε καλλυντικά παρά μόνο ως πρόσμιξη αιθανόλης ή/και ισοπροπανόλης και έως το 5% w/w της ποσότητας των αναφερόμενων αλκοολών.

Β) Φορμαλδεΰδης, η οποία απαγορεύεται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (ΕΚ 1223/2009). Το προϊόν δεν περιέχει formaldehyde releasers που αιτιολογούν τη παρουσία φορμαλδεΰδης.

Ο ΕΟΦ τονίζει ότι η απόφαση ανάκλησης εκδίδεται στο πλαίσιο προάσπισης της δημόσιας υγείας και ζητεί την απόσυρση της συγκεκριμένης παρτίδας από την αγορά σε εύλογο χρονικό διάστημα.