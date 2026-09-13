Όχημα πήγαινε ανάποδα στον κόμβο Καλυφτάκη

Snapshot Στον Κόμβο Καλυφτάκη καταγράφηκε νέο περιστατικό οδήγησης στο αντίθετο ρεύμα από όχημα τύπου μίνι βαν.

Το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία στους οδηγούς που βρίσκονταν στο σημείο.

Η υπόθεση ακολουθεί παρόμοιο περιστατικό με 67χρονο οδηγό στη Βούλα που κινήθηκε αντίθετα στη Λεωφόρο Καραμανλή.

Ο 67χρονος ταυτοποιήθηκε και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα. Snapshot powered by AI

Νέο περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης καταγράφηκε το μεσημέρι της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, αυτή τη φορά στον κόμβο Καλυφτάκη.

Όχημα τύπου μίνι βαν εντοπίστηκε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προκαλώντας ανησυχία στους οδηγούς που βρίσκονταν στο σημείο.

Το όχημα τύπου μίνι βαν το οποίο κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας Newsbomb

Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά την υπόθεση του 67χρονου οδηγού στη Βούλα, ο οποίος είχε καταγραφεί σε βίντεο να κινείται ανάποδα στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ρεύμα από Βούλα προς Γλυφάδα.

Στην περίπτωση εκείνη, το βίντεο εντοπίστηκε από την Ειδική Ομάδα Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Τροχαίας Αττικής. Μετά την ψηφιακή έρευνα και την προανακριτική διαδικασία, ο 67χρονος ταυτοποιήθηκε και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα.

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