Όχημα πήγαινε ανάποδα στον κόμβο Καλυφτάκη
Mμίνι βαν εντοπίστηκε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα στον Κόμβο Καλυφτάκη, λίγες ημέρες μετά την υπόθεση του 67χρονου οδηγού που είχε καταγραφεί να κινείται ανάποδα στη Λεωφόρο Κων. Καραμανλή στη Βούλα
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- Στον Κόμβο Καλυφτάκη καταγράφηκε νέο περιστατικό οδήγησης στο αντίθετο ρεύμα από όχημα τύπου μίνι βαν.
- Το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία στους οδηγούς που βρίσκονταν στο σημείο.
- Η υπόθεση ακολουθεί παρόμοιο περιστατικό με 67χρονο οδηγό στη Βούλα που κινήθηκε αντίθετα στη Λεωφόρο Καραμανλή.
- Ο 67χρονος ταυτοποιήθηκε και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα.
Νέο περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης καταγράφηκε το μεσημέρι της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, αυτή τη φορά στον κόμβο Καλυφτάκη.
Όχημα τύπου μίνι βαν εντοπίστηκε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προκαλώντας ανησυχία στους οδηγούς που βρίσκονταν στο σημείο.
Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά την υπόθεση του 67χρονου οδηγού στη Βούλα, ο οποίος είχε καταγραφεί σε βίντεο να κινείται ανάποδα στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ρεύμα από Βούλα προς Γλυφάδα.
Στην περίπτωση εκείνη, το βίντεο εντοπίστηκε από την Ειδική Ομάδα Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Τροχαίας Αττικής. Μετά την ψηφιακή έρευνα και την προανακριτική διαδικασία, ο 67χρονος ταυτοποιήθηκε και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα.