Λιθουανία: Έκλεισε προσωρινά το αεροδρόμιο του Βίλνιους αφού εντοπίστηκε πιθανό drone

Snapshot Το αεροδρόμιο του Βίλνιους έκλεισε προσωρινά λόγω εντοπισμού πιθανού drone στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας.

Το ΝΑΤΟ απογείωσε μαχητικό αεροσκάφος από την πόλη Σιαουλιάι στο πλαίσιο της αποστολής NATO Baltic Air Defence.

Ο μαραθώνιος του Βίλνιους συνεχίστηκε κανονικά παρά τον συναγερμό.

Χώρες στο ανατολικό άκρο του ΝΑΤΟ έχουν αναφέρει παραβιάσεις εναέριου χώρου από drones συνδεόμενα με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο συναγερμός έληξε και το αεροδρόμιο λειτούργησε ξανά μετά περίπου μία ώρα. Snapshot powered by AI

Οι αρχές της Λιθουανίας έκλεισαν προσωρινά το αεροδρόμιο του Βίλνιους, καθώς εντοπίστηκε ένα πιθανό drone στον εναέριο χώρο της χώρας, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων. Αντιδρώντας στην πιθανή απειλή, το ΝΑΤΟ απογείωσε ένα μαχητικό αεροσκάφος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το μαχητικό αεροσκάφος απογειώθηκε από την πόλη Σιαουλιάι στα βόρεια της Λιθουανίας, όπου έχει αναπτύξει αεροσκάφη η Πολεμική Αεροπορία της Ιταλίας, στο πλαίσιο της αποστολής NATO Baltic Air ⁠Defence.

Την στιγμή που σήμανε ο συναγερμός βρισκόταν σε εξέλιξη ο μαραθώνιος του Βίλνιους, ο οποίος, ωστόσο, διεξήχθη κανονικά, όπως δήλωσαν οι διοργανωτές στο Reuters.

Χώρες που βρίσκονται στο ανατολικό άκρο του ΝΑΤΟ έχουν αναφέρει μία σειρά παραβιάσεων του εναέριου χώρου τους από drones που συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, που ξεκίνησε το 2022.

Ο συναγερμός έληξε και το αεροδρόμιο λειτούργησε ξανά μετά περίπου από μία ώρα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Λιθουανίας.

Διαβάστε επίσης